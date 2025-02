Split Fiction: Hazelight zeigt neue Szenen aus der Koop-Action für PS5

Zu „Split Fiction“ steht ab sofort ein brandneuer Trailer bereit, der von EA und Entwickler Hazelight im Rahmen der gestrigen State of Play präsentiert wurde. Dabei rückt das bewegte Bildmaterial die Story und die beiden Protagonistinnen Mio und Zoe in den Mittelpunkt.

Bei „Split Fiction“ handelt es sich um das neueste Werk der Koop-Spezialisten von Hazelight Studios. Die Entwickler lieferten bereits mit „A Way Out“ und „It Takes Two“ zwei gemeinschaftliche Abenteuer ab. Letzteres wurde im Jahr 2021 im Rahmen der Game Awards sogar als Spiel des Jahres ausgezeichnet.

Ob „Split Fiction“ an diese Qualität anschließen kann, wird sich Anfang März zeigen, wenn der Release des Spiels erfolgen wird. Jetzt zeigt sich die Koop-Action erst einmal in einem brandneuen Trailer, der von Electronic Arts und Hazelight im Zuge der gestrigen State of Play veröffentlicht wurde.

Mio und Zoe reisen durch ihre eigenen Geschichten

Der neue Trailer zu „Split Fiction“ rückt dabei die Story des Spiels in den Mittelpunkt und gewährt weitere Einblicke in das Abenteuer, dass die beiden Hauptfiguren Mio und Zoe erleben werden. So müssen die beiden Schriftstellerinnen jeweils durch ihre eigenen fiktiven Geschichten reisen und erleben dabei verrückte Abenteuer in unterschiedlichen Fantasy- und Sci-Fi-Szenarien. Schließlich müssen sie lernen, einander zu vertrauen und erfolgreich zusammenzuarbeiten.

Dabei wechseln sich in „Split Fiction“ nicht nur die fantastischen Spielwelten ab, sondern auch die dazu passenden Spielmechaniken und Genres. So müssen die Spieler unter anderem Plattforming-Abschnitte, Rätsel, Stealth-Einlagen und Action-Sequenzen absolvieren. Gezeigt wurden bereits rasante Hoverboard-Rennen, Kämpfe gegen gefährliche Kreaturen oder skurrile Minispiele wie beispielsweise ein Tanzwettbewerb.

Zusätzliche Abenteuer abseits der Hauptpfade

Abseits der Hauptgeschichte wird „Split Fiction“ außerdem auch optionale Nebenstränge bieten, die sich vom Rest des Spiels deutlich unterscheiden und für weitere Abwechslung sorgen sollen. So handelt es sich bei den Abstechern um unvollendete Geschichten oder Ideen aus der Kindheit der beiden Autorinnen. Zusätzlich sollen die Nebenstränge auch mehr Tiefe für die Geschichte und die Charaktere bieten.

Erscheinen wird „Split Fiction“ am 6. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Gespielt werden kann das Abenteuer aber nur im Koop-Modus. Doch glücklicherweise bietet auch das neueste Spiel von Hazelight das bekannte Friend-Pass-System: Nur ein Spieler muss die Vollversion besitzen, während der zweite Teilnehmer völlig kostenlos mitspielen kann.

