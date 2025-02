Stellar Blade: PC-Release und „Goddess of Victory Nikke“-DLC angekündigt

Das Sci-Fi-Actionspiel „Stellar Blade" wird im Juni für den PC veröffentlicht. Neben technischen Anpassungen bringt die neue Version zusätzliche Inhalte mit sich. Dabei handelt es sich um ein Crossover mit „Goddess of Victory: Nikke". Auch PS5-Spieler profitieren davon.

Entwickelt vom südkoreanischen Studio Shift Up, ist das Actionspiel „Stellar Blade“ ein kommerzieller Erfolg, der noch einmal ausgebaut wird. Bereits in den vergangenen Monaten gab es Spekulationen über einen PC-Release. Nun hat das Unternehmen die Pläne offiziell bestätigt.

Der Launch des Ports soll im Juni erfolgen. Sony übernimmt die Veröffentlichung von „Stellar Blade“ auf dem PC und erweitert damit die Präsenz auf Plattformen wie Steam und Epic Games Store.

Stellar Blade erhält weiteres Download-Paket

Die Ankündigung der PC-Version von „Stellar Blade“ erfolgte im Rahmen der jüngsten State-of-Play-Präsentation, in der auch ein Trailer zu den neuen Inhalten gezeigt wurde. Neben der PC-Veröffentlichung wurde dabei das DLC-Paket „Goddess of Victory: Nikke“ vorgestellt, das zeitgleich erscheint – nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der PS5.

Spieler erhalten mit „Goddess of Victory: Nikke“ Zugriff auf Inhalte, die vom Mobile-Spiel „Goddess of Victory: Nikke“ inspiriert sind, darunter neue spielbare Abschnitte und zusätzliche Kostüme. Das mobile Gacha-Spiel von Shift Up gehört zu den erfolgreichsten Titeln des Studios, sodass die Zusammenarbeit wenig überraschend ist.

Ähnliche Kollaborationen gab es bereits in der Vergangenheit, etwa mit dem „Nier: Automata“-DLC, der für 9,99 Euro veröffentlicht wurde. Ob das neue Paket eine vergleichbare Preisgestaltung erhält, ist derzeit nicht bekannt.

Nachfolgend steht der erwähnte Trailer zum DLC-Paket „Goddess of Victory: Nikke“ zur Ansicht bereit:

Der Release der PC-Version von “Stellar Blade“ ist letztlich ein bedeutender Schritt für Shift Up. Das Studio beobachtet laut eigener Aussage den wachsenden Markt für Einzelspieler-Actionspiele, insbesondere in Asien. Zugleich geht das Unternehmen davon aus, dass die PC-Version die Verkaufszahlen der Konsolenfassung übertreffen wird, wobei der asiatische Markt als Grund genannt wird.

Und auch ein neues Spiel ist in der Pipeline:

Schon im Laufe der Woche gab Shift Up für das vergangene Jahr Rekordumsätze bekannt, unter anderen getrieben von “Stellar Blade”. Wie die Protagonistin zu Beginn der Entwicklung aussah, wurde ebenfalls kürzlich gezeigt.

