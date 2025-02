Tides of Annihilation: Neues PS5-Action-Adventure mit bildgewaltigem Trailer enthüllt

Die jüngste „State of Play“-Ausgabe hatte die eine oder andere Überraschung zu bieten, etwas die Enthüllung von „Tides of Annihilation“ mit einem wahrlich bildgewaltigen Trailer. Hierbei handelt es sich um ein brandneues Action-Adventure, das sich gegenwärtig für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Nachfolgend fassen wir die ersten Details zum Titel für euch zusammen, in dem Spielerinnen und Spieler ein zerschlagenes London erkunden dürfen.

Für die Entwicklung des Spiels ist das chinesische Team von Eclipse Glow Games verantwortlich. Im Rahmen eines Beitrags auf dem offiziellen PlayStation Blog geht Kun Fu, der Game Director des Action-Adventures, etwas näher auf die Inspirationen für „Tides of Annihilation“ ein. Eine simple Idee sei dabei laut ihm absolut zentral gewesen: „den Nervenkitzel des Kampfes an der Seite vertrauter Verbündeter in einem Einzelspieler-Spielerlebnis einzufangen.“

Koop-Kämpfe in einem Singleplayer-Spiel

In „Tides of Annihilation“ schlüpft ihr in die Rolle der Kriegerin Gwendolyn. Diese verfügt über die mysteriöse Macht eines grauen Nebels, durch den sie zwei Geisterritter der Tafelrunde an ihre Seite rufen kann. Jeder Ritter soll dabei eine ganz besondere Rolle erfüllen. Einer stürmt beispielsweise auf eure Gegner zu, während der andere euch eher vor diesen schützt. Abhängig von eurem bevorzugten Spielstil könnt ihr entscheiden, welchen Ritter ihr herbeirufen möchtet.

Die Dynamik zwischen Gwendolyn und ihren Rittern ist somit ein zentrales Element des Action-Adventures. Daraus sollen temporeiche und fesselnde Kämpfe entstehen, die euch in ihren Bann ziehen. Das Kampfsystem soll sich darüber hinaus an ritterlichen Idealen orientieren: Ehre, Mut und Loyalität. Die Action selbst ist hingegen von klassischen Genre-Vertretern inspiriert und erinnert im ersten Trailer unter anderem an Capcoms „Devil May Cry“-Reihe.

Als Schauplatz von „Tides of Annihilation“ dienen gleich zwei Versionen der englischen Hauptstadt London. Einmal gibt es eine moderne Variante, in der sich bekannte Wahrzeichen der Metropole an der Themse entdecken lassen sollen. Des Weiteren dürft ihr mit Gwendolyn eine mittelalterliche Fantasy-Spiegelwelt erkunden, die von der Legende rund um König Artus inspiriert wurde. Hier warten Magie und allerlei mystische Kreaturen auf euch.

Ein weiteres spielerisches Merkmal sollen indes die wahrlich gigantischen Ritter sein, mit denen sich Gwendolyn messen muss. Diese ziehen ihre Runden durch London und sind interaktive Teile der Spielwelt, die ihr erklimmen könnt. Ihr dürft auf den Kolossen herumklettern, knifflige Herausforderungen annehmen und euren Mut auf die Probe stellen. Für die PS5-Pro-Version versprechen die Macher unter anderem eine höhere Auflösung, Raytracing und 60FPS.

„Tides of Annihilation“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store und Steam) in Entwicklung. Wann das Action-Adventure im Handel erscheinen soll, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Tides of Annihilation“?

