DICE Awards 2025: Wer räumt ab und wer nicht? Gewinner in der Übersicht

Die DICE Awards, eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Gaming-Branche, wurden in diesem Jahr zum 28. Mal verliehen. Die Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) ehrte herausragende Leistungen in 23 Kategorien.

Besonders hervorstechen konnte „Astro Bot“, das mit fünf Auszeichnungen, darunter „Spiel des Jahres“, als großer Gewinner hervorging. Neben der höchsten Ehrung erhielt der Titel Preise für „Herausragende Leistung in der Animation“, „Herausragende technische Leistung“, „Familienspiel des Jahres“ und „Herausragende Leistung im Spieldesign“.

Helldivers 2 ebenfalls erfolgreich

Neben „Astro Bot“ konnte sich „Helldivers 2“ mehrfach durchsetzen. Das Spiel wurde in vier Kategorien ausgezeichnet: „Herausragende Leistung bei der Komposition von Originalmusik“, „Herausragende Leistung bei Audiodesign“, „Actionspiel des Jahres“ und „Onlinespiel des Jahres“.

Mit jeweils drei Preisen schlossen „Indiana Jones und der Große Kreis“ sowie „Balatro“ ebenfalls erfolgreich ab. Während „Indiana Jones und der Große Kreis“ für „Herausragende Leistung in der Charaktergestaltung“, „Herausragende Leistung in der Story“ und „Abenteuerspiel des Jahres“ geehrt wurde, konnte „Balatro“ als „Bestes Strategiespiel“, „Bestes Mobile-Spiel“ und für die „Beste Leistung eines Indie-Spiels“ punkten.

Folgende Spiele räumten letztlich besonders ab:

Astro Bot – 5 Gewinne

– 5 Gewinne Helldivers 2 – 4 Gewinne

– 4 Gewinne Indiana Jones und der Große Kreis – 3 Gewinne

– 3 Gewinne Balatro – 3 Gewinne

Neben den Spielauszeichnungen wurden auch Persönlichkeiten der Branche gewürdigt. Don James, der ehemalige Executive Vice President of Operations von Nintendo of America, erhielt den Lifetime Achievement Award für seine Verdienste und seine Unterstützung der Starlight Children’s Foundation.

Zudem wurde Ted Price, Gründer und Präsident von Insomniac Games, in die Hall of Fame aufgenommen. Die AIAS ehrte seine über drei Jahrzehnte andauernde Arbeit in der Spieleentwicklung und seinen Einsatz für die Rechte der Entwickler.

Nominierte und Gewinner in der Übersicht

Nachfolgend die gesamte Übersicht über die Gewinner auf Basis der Originalbezeichnungen der Kategorien:

Outstanding Achievement in Animation

Astro Bot – Winner

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Rebirth

Neva

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Outstanding Achievement in Art Direction

Black Myth: Wukong – Winner

Indiana Jones and the Great Circle

LEGO Horizon Adventures

The Plucky Squire

Senua’s Saga: Hellblade 2

Outstanding Achievement in Character

1000xResist – Watcher

Final Fantasy 7 Rebirth – Yuffie Kisaragi

Indiana Jones and the Great Circle – Dr. Henry “Indiana” Jones – Winner

INDIKA – Indika

Senua’s Saga: Hellblade 2 – Senua

Outstanding Achievement in Original Music Composition

Astro Bot

Helldivers 2 – Winner

Monument Valley 3

Senua’s Saga: Hellblade 2

Star Wars: Outlaws

Outstanding Achievement in Audio Design

Frostpunk 2

Helldivers 2 – Winner

Monument Valley 3

Senua’s Saga: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

Outstanding Achievement in Story

1000xResist

Indiana Jones and the Great Circle – Winner

Metaphor: ReFantazio

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Outstanding Technical Achievement

Astro Bot – Winner

Batman: Arkham Shadow

Indiana Jones and the Great Circle

Senua’s Saga: Hellblade 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Action Game of the Year

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2 – Winner

Stellar Blade

Adventure Game of the Year

1000xResist

Animal Well

Indiana Jones and the Great Circle – Winner

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Prince of Persia: The Lost Crown

Family Game of the Year

Astro Bot – Winner

Cat Quest 3

Little Kitty, Big City

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Fighting Game of the Year

Blazing Strike

Dragon Ball: Sparking! Zero

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

Tekken 8 – Winner

Underdogs

Racing Game of the Year

F1 24 – Winner

MotoGP 24

Night-Runners Prologue

Role-Playing Game of the Year

Final Fantasy VII Rebirth

Dragon Age: The Veilguard

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio – Winner

Sports Game of the Year

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

MLB The Show 24 – Winner

NBA 2K25

Strategy/Simulation Game of the Year

Balatro – Winner

Caves of Qud

Frostpunk 2

Tactical Breach Wizards

Satisfactory

Immersive Reality Technical Achievement

Alien: Rogue Incursion

Batman: Arkham Shadow

Skydance’s Behemoth

Starship Home – Winner

Underdogs

Immersive Reality Game of the Year

Alien: Rogue Incursion

Batman: Arkham Shadow – Winner

Escaping Wonderland

Skydance’s Behemoth

Underdogs

Outstanding Achievement for an Independent Game

Animal Well

Balatro – Winner

Grunn

INDIKA

Mouthwashing

Mobile Game of the Year

Balatro – Winner

Halls of Torment

Monument Valley 3

Paper Trail

Wuthering Waves

Online Game of the Year

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo 4: Vessel of Hatred

Helldivers 2 – Winner

Marvel Rivals

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Outstanding Achievement in Game Design

Animal Well

Astro Bot – Winner

Balatro

Helldivers 2

UFO 50

Outstanding Achievement in Game Direction

1000xResist

Animal Well – Winner

Lorelei and the Laser Eyes

Riven

Thank Goodness You’re Here!

Game of the Year

Astro Bot – Winner

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Indiana Jones and the Great Circle

Was haltet ihr von den Gewinnern der einzelnen Kategorien? Seid ihr mit den Ergebnissen einverstanden?

