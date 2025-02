Elden-Ring-DLC sei Dank: FromSoft-Mutterkonzern plant Gaming-Abteilung durch Sony-Investitionen zu erweitern

Kadokawa, der Mutterkonzern von „Elden Ring“-Entwickler FromSoftware, konnte ein ordentliches Umsatzwachstum verbuchen, was vor allem dem „Shadow of the Erdtree“-DLC zu verdanken ist. Nun plant man, mithilfe von Investitionen durch die Sony-Partnerschaft, die Gaming-Abteilung weiter auszubauen.

Entwickler FromSoftware, die sich vor allem durch die „Dark Souls“-Reihe einen Namen machen konnten, scheinen ein Garant für den Erfolg zu sein. Nachdem das japanische Studio zuletzt auch mit „Elden Ring“ einen Hit abliefern konnte, folgte im vergangenen Jahr die umfangreiche Erweiterung „Shadow of the Erdtree“, die ähnliche Wellen schlagen konnte.

Das alles geschieht natürlich zur Freude von Kadokawa, dem Mutterkonzern von FromSoftware. In einem aktuellen Ergebnisbericht hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben, dass der Umsatz der Gaming-Abteilung kräftig gestiegen ist. Zudem plane man die Sparte in Zusammenarbeit mit Anteilseigner Sony zukünftig weiter auszubauen.

Kadokawa plant gemeinsam mit Sony mehr Spiele zu veröffentlichen

Das japanische Medienunternehmen Kadokawa, das abseits der Videospiele auch in anderen Bereichen wie beispielsweise dem Vertrieb von Animes und Manga tätig ist, konnte die eigenen Gewinne zuletzt um 16,7 Prozent erhöhen. Das größte Wachstum verzeichnete mit 40 Prozent aber die Gaming-Abteilung, was vor allem „dank des DLC für Elden Ring, der zu den nationalen und internationalen Einnahmen beitrug“, möglich gewesen ist.

Wie sich dem Ergebnisbericht (via GamesRadar) außerdem entnehmen lässt, plant Kadokawa dank der Partnerschaft mit Sony, die Videospiel-Sparte zu erweitern und mehr Titel zu veröffentlichen. „Wir werden die Schaffung und Verbreitung von geistigem Eigentum beschleunigen, indem wir die Zusammenarbeit mit der Sony Group Corporation verstärken und uns Finanzmittel von der Gruppe sichern“, so das Unternehmen.

Das liegt dem Bericht zufolge auch im Interesse von Sony, die an diesem Plan beteiligt sein werden und „die Veröffentlichung von Kadokawas Spielen weiter ausbauen“ möchten. Seitens Sony heißt es: „Durch diese Allianz ist die Führung beider Unternehmen noch stärker darauf bedacht, die Zusammenarbeit zu fördern. Wir wollen in verschiedenen Unterhaltungsbereichen Werte schaffen, indem wir Kadokawas Stärke bei der Schaffung origineller IPs mit unseren Technologien und unseren globalen Expansionsmöglichkeiten kombinieren.“

Nightreign soll Wert der Elden-Ring-Marke langfristig steigern

Nach den Erfolgen von „Elden Ring“ und dem dazugehörigen „Shadow of the Erdtree“-DLC steht als nächstes „Elden Ring: Nightreign“ an. In dem Koop-Spin-Off werden die Spieler erneut in die Zwischenlande zurückkehren – dieses Mal jedoch mit einigen Gameplay-Änderungen. Dadurch erhofft sich Kadokawa weitere Erfolge.

„Als kooperatives Survival-Action-Spiel bietet der Spin-off eine neue Möglichkeit, das Franchise zu genießen, mit einem Spieldesign, das sich komplett vom Original unterscheidet, um den langfristigen Wert (LTV) der Serie zu maximieren“, ließen die FromSoftware-Besitzer verlauten.

„Elden Ring: Nightreign“ wird am 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen. Am heutigen Freitag fand auch die erste Phase des Netzwerktests statt, die allerdings einen ziemlich holprigen Start hinlegte. Aus diesem Grund stellten die Entwickler bereits eine zusätzliche Session in Aussicht.

