Final Fantasy: Zwei große Remakes nach wie vor in „aktiver Entwicklung“ – Gerücht

Neben „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ befinden sich bei Square Enix Gerüchten zufolge noch zwei weitere Neuauflagen aus der „Final Fantasy“-Reihe in „aktiver Entwicklung“. Eine davon wünschen sich die Fans bereits seit Jahren.

Aktuell arbeitet Square Enix am dritten und letzten Teil des „Final Fantasy 7“-Remakes, der voraussichtlich frühestens im Jahr 2027 erscheinen wird. Doch neben dem überaus beliebten siebten Teil, wünschen sich die Spieler bereits seit Jahren ein weiteres Remake aus der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe.

So zählt auch „Final Fantasy 9“ zu den absoluten Fan-Favoriten, was vor allem an der charmanten Geschichte und den liebenswerten Charakteren liegt. Und obwohl Square Enix eine Neuauflage bislang nicht offiziell angekündigt hat, machten entsprechende Gerüchte bereits mehrfach die Runde. Einem bekannten Insider zufolge soll die Entwicklung auch nach wie vor andauern – gemeinsam mit einer Neuauflage von „Final Fantasy Tactics“.

Remakes von FF9 und FFT angeblich noch immer in Entwicklung

Bei dem besagten Branchenkenner handelt es sich um „NateTheHate“, der in der Regel als gut informiert gilt und zuletzt auch die Enthüllung der Switch 2 im Januar korrekt voraussagen konnte. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) fragte nun ein Nutzer bei ihm nach, wie es um die Remakes von „Final Fantasy 9“ und „Final Fantasy Tactics“ stehen würde.

Darauf antwortete der Leaker: „Beide befinden sich noch in der aktiven Entwicklung. FFIXR wird voraussichtlich nicht 2025 erscheinen. Vielleicht kommt es 2026 auf den Markt.“ Demnach brauchen Fans die Hoffnung wohl noch nicht aufgeben, obwohl Square Enix nach wie vor keine Ankündigungen zu machen hat.

FF7-Remake als Vorbild für weitere Neuauflagen?

Zuletzt äußerte sich Square-Enix-Veteran Naoki Yoshida, auch bekannt als Yoshi-P, zu einem möglichen Remake von „Final Fantasy 9“. Der Produzent, der zuletzt für „Final Fantasy 16“ verantwortlich war, räumte ein, dass die Entwicklung einer Neuauflage des im Jahr 2000 veröffentlichten Rollenspiel-Klassikers mit einigen Herausforderungen einhergehen würde. Aufgrund des Umfangs fragte er sich, „ob es möglich ist, das als ein einzelnes Spiel neu zu machen“. Demnach könnte sich Square Enix das dreiteilige „Final Fantasy 7“-Remake zum Vorbild nehmen.

Zuletzt fachte auch die bekannte Leakerin „Midori“ die Gerüchteküche an, nachdem sie von der Existenz eines „Final Fantasy 9“-Remakes erfahren haben möchte. Und auch Square Enix sorgte für Spekulationen, nachdem die Collector’s Edition von „Final Fantasy 14: Dawntrail“ digitale Extras mit Bezug zum neunten Teil der Reihe enthielt.

Im Bezug auf „Final Fantasy Tactics“ war es ebenfalls Yoshi-P, der sich schon im letzten Jahr für ein Remake des Strategiespiels starkmachte, das ursprünglich 1997 für die erste PlayStation veröffentlicht wurde. In einem Interview sagte er, es „sei Zeit, dass Final Fantasy Tactics endlich zurückkehrt.“

