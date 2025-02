GTA 6: Release weiter eingegrenzt? Borderlands 4 liefert Hinweis

Der Release-Termin von „Borderlands 4“ steht fest, was womöglich Hinweise auf die Veröffentlichung von „GTA 6“ liefern könnte. So gab Publisher Take-Two Interactive erst kürzlich bekannt, dass man zwischen so großen und wichtigen Titel ausreichend Zeit verstreichen lassen würde.

Das Rätselraten um den Release-Termin von „GTA 6“ geht weiter: Während von offizieller Seite aus nach wie vor eine Veröffentlichung für den Herbst 2025 kommuniziert wird, könnte jetzt das Erscheinen eines anderen Titels mögliche Hinweise auf das Launch-Datum für Rockstars heiß erwartetes Open-World-Spektakel liefern.

Die Rede ist dabei von „Borderlands 4“, dessen Release die Verantwortlichen im Rahmen der letzten State of Play offiziell bekannt gegeben haben. Der Marktstart von Gearbox’ Loot-Shooter könnte nämlich Einfluss auf den Release von „GTA 6“ nehmen, wie Publisher Take-Two Interactive erst kürzlich durchblicken ließ.

Take-Two plant ausreichend Zeit zwischen den Veröffentlichungen

So war es Strauss Zelnick, seines Zeichens CEO von Take-Two, höchstpersönlich, der andeutete, dass man zwischen den Veröffentlichungen von „Borderlands 4“ und „GTA 6“ ausreichend Zeit lassen würde, damit sich die beiden Titel nicht in die Quere gehen. „Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir und niemand sonst riesige Veröffentlichungen unnötig anhäufen würde“, so Zelnick.

Nun steht mittlerweile fest: „Borderlands 4“ wird am 23. September 2025 erscheinen – pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang. Und da Take-Two mindestens ein paar Wochen zwischen den Releases verstreichen lassen möchte, „GTA 6“ aber weiterhin für den Herbst geplant ist, lässt sich davon ausgehen, dass mit Rockstars Actionspiel wohl frühestens im Oktober zu rechen ist. Wahrscheinlicher ist aber eine noch spätere Veröffentlichung.

Community versucht GTA-6-Release einzuordnen

Davon geht inzwischen auch die „GTA“-Community aus, die im Subreddit zu „GTA 6“ fleißig spekuliert. So scheint für die Fans ein Release gegen Ende November oder Anfang Dezember am wahrscheinlichsten. „Eine Veröffentlichung Ende November oder Anfang Dezember ist sinnvoller – so bleibt der Fokus voll und ganz auf GTA 6 gerichtet und die Verkaufszahlen in der Weihnachtszeit werden maximiert“, vermutet der Nutzer prime-time-814.

Als mögliche Release-Termine werden von der Community unter anderem der 27. November oder der 4. Dezember 2025 gehandelt. So oder so: Mit einer Veröffentlichung zum Jahresende würde Publisher Take-Two in jedem Fall vom Weihnachtsgeschäft profitieren. Nicht zu vergessen sind auch groß angelegte Rabattaktionen wie der Black Friday. Der beliebte Shopping-Tag findet in diesem Jahr am 28. November 2025 statt. Reduzierte Preise für Konsolen wie PS5 und Xbox Series X/S könnten den Verkäufen von „GTA 6“ ebenfalls zugutekommen.

