Kingdom Come Deliverance 2: „Zeigt, worauf es ankommt“ – Embracer feiert Erfolg des RPGs

Kingdom Come Deliverance 2:

Die aktuellen Geschäftszahlen nutzte die Embracer Group, um ein paar Worte über den Erfolg von "Kingdom Come: Deliverance 2" zu verlieren. Laut CEO Lars Wingefors verdeutliche das bisherige Abschneiden des Rollenspiels, worauf es seinem Unternehmen und der Branche ankommen sollte.

Anfang des Monats veröffentlichten die Entwickler der Warhorse Studios mit dem Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance 2“ einen der besten Titel des bisherigen Videospieljahres 2025.

Auch in unserem Test überzeugte der Nachfolger zum Mittelalter-RPG aus dem Jahr 2018 auf ganzer Linie. Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen wiesen die Verantwortlichen der Embracer Group nicht nur darauf hin, dass sich „Kingdom Come: Deliverance 2“ in wenigen Tagen fast zwei Millionen Mal verkaufte.

Gleichzeitig mache der bisherige Erfolg des Rollenspiels laut CEO und Embracer-Mitgründer Lars Wingefors deutlich, worauf es seinem Unternehmen und der Branche an sich ankommen sollte: Hochwertige Spiele zu entwickeln.

Teams benötigen ausreichend Zeit und Ressourcen

Wie Wingefors ausführte, hätten die Entwicklung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ und das Endergebnis verdeutlicht, dass Entwickler ausreichend Zeit und Ressourcen benötigen, um ihre Visionen in die Realität umzusetzen. Eine Aussage, die andeuten könnte, dass die Embracer Group ihren Studios zukünftig mehr Zeit einräumt, damit sich Szenarien wie zum Release von „Saints Row“ nicht wiederholen.

Der 2022 veröffentlichte Reboot der Open-World-Reihe hatte zum Launch mit diversen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen, von denen sich „Saints Row“ aller Updates zum Trotz nicht mehr erholen sollte.

Die Folge war ein kommerzieller Misserfolg, der großen Anteil an der Schließung des Studios Volition gehabt haben dürfte. „Der Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 ist eine Erinnerung an unseren Kern: Großartige Produkte auf den Markt zu bringen“, sagte Lars Wingefors.

„Hochwertige Teams müssen über die Ressourcen und die Zeit verfügen, um ihre Visionen umzusetzen. Wenn Sie über die richtigen Teams verfügen, kommt dieses Vertrauen allen zugute. Einschließlich Spielern, Mitarbeitern und Aktionären.“

Embracer Group möchte zu alter Stärke zurückfinden

Im weiteren Verlauf seines Statements ging Wingefors auf die Zukunftspläne der Embracer Group ein, die nach zuletzt schwächelnden Jahren wieder zu alter Stärke zurückfinden möchte.

„Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft in unseren Kerngeschäftsfeldern wieder zu den Branchenführern gehören werden“, gibt sich Wingefors zuversichtlich.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ erschien Anfang Februar für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Kurz vor dem Release kündigten die Entwickler der Warhorse Studios umfangreiche Post-Launch-Pläne an.

Welche Features und Zusatzinhalte geplant sind, verrät euch die folgende Übersicht.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren