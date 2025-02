Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Ape-Escape-Minispiel exklusiv auf PS5 und PC – Xbox-Spieler machen Jagd auf andere Videospielfigur

Mit „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ wird im August ein Remake von „Metal Gear Solid 3“ erscheinen, in dem auch das „Snake vs. Monkey“-Minispiel zurückkehren wird. Doch während PS5- und PC-Spieler Jagd auf die aus „Ape Escape“ bekannten Affen machen, nehmen Xbox-Besitzer eine andere Videospielfigur ins Visier.

Nachdem der Release-Termin von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ aufgrund eines Leaks bereits im Netz die Runde gemacht hatte, folgte die offizielle Bestätigung durch Konami im Rahmen der letzten State of Play, die am Mittwochabend von Sony ausgestrahlt wurde.

Der dazu veröffentlichte Release-Date-Trailer gewährte zudem weitere Gameplay-Einblicke in das kommende Remake von „Metal Gear Solid 3“ und kündigte auch die Rückkehr eines beliebten Minispiels an. Doch wie es scheint, kommen nur PS5- und PC-Spieler in den Genuss der Originalvariante. Auf der Xbox Series X/S wird es stattdessen eine Änderung geben.

Xbox-Spieler nehmen explosiven Helden ins Visier

Die Rede ist natürlich vom Modus „Snake vs. Monkey“, der bereits ein Teil der Ursprungsfassung war. Sobald bestimmte Bedingungen im Spiel erfüllt waren, wurde das Bonus-Minispiel freigeschaltet. Darin konnten die Spieler Jagd auf die bekannten Pipo-Affen aus dem PSX-Klassiker „Ape Escape“ machen, was eine unterhaltsame Abwechslung zur taktischen Stealth-Action des Hauptspiels darstellte.

Doch im Remake „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ werden die Primaten ausschließlich in der PS5- und PC-Fassung vertreten sein. In der Xbox-Variante des jüngst veröffentlichten Trailers wurde der Modus mit den Worten „Snake Vs. ???“ und der Silhouette einer bekannten Videospielfigur angekündigt – nämlich der von „Bomberman“.

Demnach werden Xbox-Besitzer wohl den bekannten Konami-Charakter ins Visier nehmen. In der Videobeschreibung ließ der Publisher zudem verlauten: „Für die Xbox-Version wird ein anderes Spezialspiel implementiert! Bitte warten Sie auf weitere Details.“

Trotz Modernisierung nah am Original

Abgesehen vom Minispiel wird „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ aber auch in anderen Belangen dem Original gegenüber treu bleiben. So versprachen die Entwickler bereits, dass die Neuauflage trotz des weiterentwickelten Gameplays, die Story und das Spieldesign des Klassikers widerspiegeln wird.

Komplett neu ist hingegen das grafische Grundgerüst, das mit der Hilfe von Entwickler Virtuos unter der Nutzung der Unreal Engine 5 erarbeitet wurde. Außerdem werden die Spieler zwischen dem „New Style“, mit einer überarbeiteten Kameraperspektive und modernisierter Steuerung, und dem „Legacy Style“, der sich vor allem an Fans des Originals richten soll, wählen können.

Erscheinen wird „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ am 28. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. In Zukunft könnten zudem weitere Remakes der Reihe erscheinen, nachdem man mit der Neuauflage des dritten Teils einen Grundstein gelegt habe.

