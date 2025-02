PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

An diesem Wochenende können Spieler unter anderem einen Blick in kommende Spiele werfen. Bereits am letzten Wochenende lief eine weitere Testphase für das am 28. Februar erscheinende „Monster Hunter Wilds“. In den kommenden Tagen dürfen erneut riesige Monster mit überdimensionierten Waffen erlegt werden. Dieses Mal sogar einen Tag länger, als Entschädigung für den Ausfall des PSN am letzten Testwochenende.

Ebenfalls auf dem Plan steht der Netzwerktest für „Elden Ring: Nightreign“. An diesem dürfen jedoch nur ausgewählte Spieler teilnehmen, die sich zuvor dafür angemeldet und von den Entwicklern ausgewählt wurden.

Das ist sonst noch interessant

Vor wenigen Tagen ist im PlayStation Store ein neuer Sale an den Start gegangen. Unter dem Motto „Planet der Rabatte“ wurden mehr als 2.700 Angebote für die PlayStation 5 sowie die PlayStation 4 im Preis gesenkt. Bei einigen der Deals können PS-Plus-Abonnenten darüber hinaus noch zusätzlich sparen.

Spieler finden bei der Aktion unter anderem Rabatte auf die Titel „Hogwarts Legacy“, „Resident Evil 4“ oder auch „Persona 5 Royal“. Der Sale geht noch bis zum 27. Februar um 0.59 Uhr deutscher Zeit.

Auch auf Steam wird derzeit eine neue Aktion gefeiert. Vom 10. bis zum 17. Februar um 19 Uhr steht das Festival der lokalen Mehrspieler im Rampenlicht. Besonders gefragt sind dabei Spiele, die gemeinsam gespielt werden, ob auf der Couch oder aus der Ferne. Dabei werden Rabatte und Demos auf verschiedene Titel geboten. Darüber hinaus können Nutzer erneut einige Gratis-Items im Punkteshop von Steam abstauben.

Seit dem 13. Februar ist „Avowed“ auf Xbox Series X|S und dem PC spielbar. Allerdings handelt es sich dabei um den Frühzugang, den die Käufer der Premium Edition des Spiels erhalten. Alle anderen Nutzer können sich ab dem 18. Februar in den Living Lands austoben. Ab dem Datum ist „Avowed“ auch über den Xbox Game Pass spielbar.

