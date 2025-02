The Last of Us Part 2: Zu bekannt für Abby? Warum Neil Druckmann Bedenken bei der Besetzung hatte

The Last of Us Part 2:

Die bekannte Synchronsprecherin Laura Bailey leiht Abigail Anderson in „The Last of Us Part 2“ ihre Stimme. Doch fast wäre die Besetzung aufgrund der Bedenken von Neil Druckmann nicht zustande gekommen. Obwohl beide in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet hatten, hegte der Game Director Zweifel.

Laura Bailey, die zuletzt auch als Mary Jane Watson in „Marvel’s Spider-Man 2“ zu hören war, gehört im Bereich der Videospiele zu den bekanntesten und produktivsten Synchronsprecherinnen. Doch dieser Status wäre ihr mit Blick auf ihre Rolle als Abigail Anderson in „The Last of Us Part 2“ fast zum Verhängnis geworden. Da der verantwortliche Game Director Neil Druckmann Zweifel hatte, wäre Bailey dieser Job beinahe durch die Lappen gegangen.

Weshalb Druckmann bei der Besetzung von Abby zunächst zögerte und was letztendlich den Ausschlag für Bailey gegeben hatte, verriet der kreative Kopf von Entwickler Naughty Dog jetzt in einem Gespräch auf der DICE Summit, einem jährlichen Treffen der Computer- und Videospielbranche in Las Vegas.

Hoher Bekanntheitsgrad wäre fast zum Nachteil geworden

Thematisiert wurde der Casting-Prozess zu „The Last of Us Part 2“ von Druckmann in einem Gespräch mit Cory Barlog, dem Creative Director von „God of War“-Entwickler Sony Santa Monica. Dabei verriet der Schöpfer (via PCGamer) von „The Last of Us“, dass er Bailey zunächst nicht in der Rolle als Abby sehen wollte – und das, obwohl beide bereits erfolgreich für „Uncharted 4“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ zusammengearbeitet hatten.

Druckmann sei der Meinung gewesen, dass Bailey einfach zu bekannt und in zu vielen anderen Projekten mitgewirkt hätte. Aus diesem Grund war er sich während der Live-Audition „sicher, dass es eine andere Darstellerin sein würde“. Nachdem er das Video ihres Vorsprechens jedoch „Bild für Bild“ analysiert hatte, stellte er gegenüber den anderen Sprecherinnen eine „Verletzlichkeit“ fest, die ihn und das gesamte Team letztendlich von Baileys Performance überzeugte.

Bailey erhielt Auszeichnung für ihre Darstellung als Abby

Dass die Verantwortlichen mit Laura Bailey die richtige Wahl getroffen haben, zeigten auch die Erfolge im Zusammenhang mit „The Last of Us Part 2“. So wurde die Synchronsprecherin für ihre Darstellung von Abby im Nachhinein mit einem BAFTA-Award ausgezeichnet. Eine Nominierung für den DICE-Award lag ebenfalls vor. Außerdem bekam Bailey auch einen Cameo-Auftritt in der Live-Action-Serie von „The Last of Us“ spendiert.

Übrigens: Die zweite Staffel der TV-Adaption von Naughty Dogs postapokalyptischen Abenteuer wird im April 2025 an den Start gehen und auch Abby auf die Bildschirme bringen. Verkörpert wird der Charakter durch die Schauspielerin Kaitlyn Dever. Warum sie nicht so muskulös wie die Abby im Spiel sein muss, erklärte Druckmann bereits in einem anderen Interview. Zudem wurde bestätigt, dass nach der zweiten Staffel noch lange nicht Schluss sein wird.

Weitere Meldungen zu The Last of Us 2, The Last of Us Part 2 Remastered, The Last of Us Part II.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren