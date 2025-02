Tides of Annihilation: Neues Gameplay aus dem cineastischen Soulslike

Tides of Annihilation:

Eclipse Glow Games hat elf Minuten neues Gameplay aus seinem bildgewaltigen „Tides of Annihilation“ veröffentlicht. Neues hat das Soulslike demnach kaum zu bieten, aber die Optik kann es beinahe mit Filmen aufnehmen.

„Tides of Annihilation“ wurde im Rahmen von Sonys letztem „State of Play“-Stream angekündigt und zeigte dort schon beeindruckende Bilder. Jetzt, nur zwei Tage später, gibt es schon elf Minuten Gameplay aus dem chinesischen Soulslike zu sehen.

Das neue Video dauert exakt elf Minuten und 36 Sekunden und präsentiert Momente aus dem frühen sowie späteren Spiel. Anders als die Vorbilder „Dark Souls“ und „Elden Ring“ verzichtet „Tides of Annihilation“ auf Rollenspiel-Elemente. Stattdessen setzt es auf Hochglanz-Action innerhalb von Schlauch-Levels, gelegentlich verpackt in imposante Filmszenen.

Lineares Popcorn-Kino mit dunkler Ästhetik

Im Gameplay-Video (unten) seht ihr zunächst, wie die Heldin Gwendolyn eine dunkle Version des modernen Londons betritt. Gwendolyn ist die einzige Überlebende einer Invasion aus einer anderen Welt, die offenbar noch fleißig weitergeht.

Schnell stehen also actiongeladene Kämpfe auf dem Programm, die technisch irgendwo zwischen „Dragon Ball“ und „Dark Souls“ angesiedelt sind. Auch während Konfrontationen fallen die hervorragenden Spezialeffekte auf – ein Feuerwerk aus Schockwellen, Blitzen und Partikeln.

Oben: Das etwa elf Minuten lange Gameplay-Video aus „Tides of Annihilation“.

In optischer Hinsicht wissen besonders die Bossbegegnungen zu beeindrucken. In Filmszenen, die beispielsweise eine Art Titanen-Ritter aus einem Gewässer auftauchen lassen, reicht die Grafikqualität beinahe an moderne Filme heran. Ebenso weiß der spätere Auftritt eines finsteren Drachen mit purer Bildgewalt zu überzeugen.

Gwendolyn und die zehn spektralen Ritter

Obwohl „Tides of Annihilation“ im neuen Gameplay kaum Neuerungen vorzuweisen hat, verfügt das Action-Adventure doch über eine Besonderheit: Gwendolyn verfügt über die Macht, zehn spektrale Ritter zu befehligen, die jeweils individuelle Fähigkeiten mitbringen. Diese Kräfte können kombiniert werden, um eigene Kampfstrategien zu entwickeln – oder auch effektive Koop-Angriffe auszuführen.

Interessant (und abermals optisch eindrucksvoll) ist auch die Tatsache, dass Gwendolyn auf kolossalen Rittern herumklettern und deren Oberflächen erkunden kann. Dies soll ein integraler Bestandteil des Spielgeschehens sein.

Hier könnt ihr euch außerdem den Trailer zu „Tides of Annihilation“ anschauen:

„Tides of Annihilation“ soll für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X/S sowie PC (über Epic Games Store und Steam) veröffentlicht werden. Ein genaues Release-Datum ist bisher nicht bekannt. Die gezeigten Szenen lassen jedoch darauf schließen, dass sich das Spiel in einem weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet.

