Tomb Raider 4-6 Remastered: Erste Tests und Wertungen in der Übersicht

Die „Tomb Raider“-Reihe gehört zu den bekanntesten Action-Adventures und hat das Genre über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt. Nach der erfolgreichen Neuauflage der ersten drei Teile folgte heute mit „Tomb Raider 4-6 Remastered“ eine weitere Sammlung, die Lara Crofts Abenteuer für moderne Plattformen zugänglich macht.

Mit verbesserten Texturen, überarbeiteten Licht- und Schatteneffekten sowie der Möglichkeit, zwischen der klassischen und der neuen Steuerung zu wechseln, bringt „Tomb Raider 4-6 Remastered“ die späten 90er- und frühen 2000er-Spiele in ein moderneres Gewand.

Enthalten sind „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“. Besonders die Überarbeitung des umstrittenen sechsten Teils weckt großes Interesse unter Fans und Kritikern. Doch wie schneidet die Remaster-Edition in den ersten Tests ab?

Tests und Wertungen mit Lob und Kritik

Die Fachpresse hat sich „Tomb Raider 4-6 Remastered“ ausführlich gewidmet. Während einige Tester die Neuauflage als gelungene Wiederbelebung klassischer Titel sehen, gibt es auch kritische Stimmen, die auf spielmechanische Schwächen hinweisen.

Eurogamer vergibt eine 4/5er Wertung und betont, dass es sich bei den drei enthaltenen Spielen nicht unbedingt um die besten Auftritte der Protagonistin handelt, aber die Entwickler gute Arbeit geleistet haben.

“Diese drei Spiele sind nicht immer Lara Croft in Bestform. Aber soweit ich das beurteilen kann, wurden sie so behandelt, als ob sie es wären. Und das ist es, was ein gutes Remaster tun sollte. In bestimmten Momenten glänzen sie – wie es bei dieser Serie immer der Fall ist – noch immer“, heißt es.

GamingBolt bewertet die Remaster-Sammlung mit 7/10 und schreibt: “Tomb Raider 4-6 Remastered bietet so ziemlich alles, was sich Fans wünschen. Alle großartigen Lebensqualitätsfunktionen von 1-3 kehren hier zurück, zusätzlich zu den neuen wiederhergestellten Inhalten für Tomb Raider 6.”

Doch auch wenn das Remaster nicht vollständig die “Probleme mit dem schwarzen Schaf der Serie”, womit “Tomb Raider 6” gemeint ist, behebt, mache es das Erlebnis “um einiges besser”. Ebenfalls wird das Preis-Leistungsverhältnis gelobt.

Press Start vergibt 7,5/10 Punkte und sieht eine gelungene Fortsetzung der vorherigen Remaster-Sammlung, jedoch mit Einschränkungen: „Trotz einiger gravierender visueller Überarbeitungen und einiger netter zusätzlicher Elemente sind diese Spiele in Wahrheit nicht so stark wie die Original-Trilogie.“ Doch unabhängig davon, wie man zu den Spielen stehe, habe Aspyr eine gute Arbeit geleistet.

Ein paar Schritte vorwärts und ein paar Schritte rückwärts

Checkpoint Gaming fällt mit einem Score von 6/10 eine durchwachsenere Einschätzung: „Tomb Raider 4-6 Remastered ist unterhaltsam. Aber es gibt mehrere andere Action-Adventure-Spiele, die es einfach besser machen.“

Spielern, denen die enthaltenen Spiele zusagen, sollten sich die Trilogie zu Gemüte führen. Für alle anderen seien “bessere und billigere Alternativen wie die erste Remaster-Reihe oder die Legend-Trilogie vielleicht die klügere Wahl”.

Techradar meint bei einem Score von 3/5: “Tomb Raider 4-6 Remastered bietet eine willkommene visuelle Überarbeitung von The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness mit hervorragenden Charaktermodellen, detaillierten Texturen und überarbeiteter Beleuchtung, die zusammen eine wunderbare Wirkung erzielen.”

Die modernen Steuerungsschemata seien in der gesamten Sammlung “frustrierend umständlich”. Doch einige “großartige Quality-of-Life-Verbesserungen und die hervorragenden Fotomodus-Funktionen” machen die Remaster laut der Publikation „zu einem Muss für langjährige Fans.“

Worth Playing gibt lediglich eine Wertung von 5/10 und kritisiert verschiedene Elemente. Die Trilogie mache verglichen mit dem Vorgänger “ein paar Schritte vorwärts und ein paar Schritte rückwärts”.

“Die Spiele sind ein wenig offener, sodass man nicht so viele Kameraprobleme hat. Aber sie wurden immer noch nicht an die Mechanik der modernen Steuerung angepasst“, heißt es weiter.

Das Problem mit der Bildrate beim Umschalten zwischen den Grafikmodi sei behoben. Und es gebe ein paar neue Mechanismen. Zudem würden einige zuvor herausgeschnittene Inhalte den Spielen das Gefühl verleihen, dass es eine Weiterentwicklung gegeben habe.

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ erschien am heutigen 14. Februar 2025 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Im PlayStation Store erreicht die Sammlung eine Nutzerwertung von 4,76 von 5 Sternen bei über 200 Bewertungen.

