Tomb Raider 4-6 Remastered: Launch-Trailer ist da – Alles Wissenswerte zur Trilogie

Die Erwartungen an das heute erschienene „Tomb Raider 4-6 Remastered“ sind hoch, nachdem die vorherige Sammlung Spieler und Kritiker größtenteils in Lob vereinen konnte. Anhand des zeitgleich erschienenen Launch-Trailers sieht es nun ganz so aus, als könnte die neue (und abschließende) Klassik-Trilogie den hohen Ansprüchen gerecht werden.

So werden beeindruckende Bilder aus „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Chronicles“ und „The Angel of Darkness“ angeboten, die fast vergessen lassen, dass eines dieser Spiele im letzten Jahrtausend erschien. Doch auch den Nachfolgern sieht man ihre Erscheinungsjahre – 2000 und 2003 – kaum noch an, was Hoffnungen bezüglich spielerischer Verbesserungen weckt.

Und die sind auch vorhanden, etwa bei der Steuerung und der Kameraführung, während „The Last Revelation“ nun auf allen Plattformen mit dem „Times Exclusive“-Level aufwartet. Aber das ist natürlich noch längst nicht alles, weshalb wir im Folgenden auf alle wichtigen Fragen zur Remastered-Trilogie eingehen.

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ zeigt im frisch erschienenen Launch Trailer, was es kann.

Tomb Raider 4-6 Remastered – Das müsst ihr wissen

In unserem kleinen „FAQ“ zu „Tomb Raider 1-4 Remastered“ erfahrt ihr unter anderem, welche technischen Verbesserungen die Sammlung enthält und worauf sich Trophäenjäger einrichten müssen. Für Letztere haben wir zumindest auf der PS5 keine guten Nachrichten.

Wann erscheint Tomb Raider 4-6 Remastered?

Der Release ist heute, am 14. Februar 2025, erfolgt.

Für welche Plattformen ist die Sammlung erhältlich?

Verfügbare Plattformen umfassen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (über Steam und GOG).

Gibt es auch physische Versionen?

Bisher wurde nur eine digitale Veröffentlichung bestätigt. Eine Retail-Version könnte später folgen, zumal die erste Sammlung „Tomb Raider 1-3 Remastered“ physisch veröffentlicht wurde.

Was wurde in der Remaster-Version verbessert?

Die technischen Upgrades sind eine 4K-Auflösung und 60 FPS auf der PS5 sowie der Xbox Series X. Zudem bieten die überarbeiteten Versionen eine verbesserte Steuerung und Kameraführung, eine neue Munitionsanzeige, Boss-Lebensbalken und optimierte Cutscene-Kameras.

Neue Inhalte gibt es kaum, aber der „Times Exclusive“-Level aus „Tomb Raider 4: The Last Revelation“ ist jetzt auf allen Plattformen spielbar.

Sind für alle drei Spiele Platin-Trophäen verfügbar?

Da es sich bei „Tomb Raider 4-6 Remastered“ um eine Sammlung von Spielen handelt, ist die Trophäenstruktur kompliziert. Sie gestaltet sich wie folgt:

PS5-Version

Es existieren 169 Trophäen in einer einzigen Liste.

Nur eine Platin-Trophäe ist verfügbar – für „Tomb Raider: The Last Revelation“.

„Chronicles“ und „The Angel of Darkness“ sind nur als DLC-Trophäenlisten integriert.

Es gibt keine separaten Einträge für die einzelnen Spiele auf dem PS5-Profil.

PS4-Version

Hier gibt es drei separate Trophäenlisten (eine pro Spiel).

Für alle drei Spiele der Sammlung ist eine Platin-Trophäe verfügbar.

Das Problem mit dieser Struktur ergibt sich aus der Art, wie die PS5 gebündelte Spielesammlungen behandelt. Während auf der PS4 jedes Spiel als eigenständiger Titel mit separaten Trophäenlisten geführt wird, muss die PS5 alles unter einer einzigen App bündeln.

Ist der Wechsel zwischen überarbeiteter und der Original-Grafik möglich?

Ja. Wie schon bei den Remaster-Fassungen von „Tomb Raider 1-3“ könnt ihr jederzeit zwischen der betagten Original-Grafik und dem neuen Erscheinungsbild umschalten.

Lohnt sich die Sammlung für Neueinsteiger?

Ja, aber mit Einschränkungen. „The Last Revelation“ und „Chronicles“ sind klassische „Tomb Raider“-Spiele mit starkem Fokus auf Rätsel und Plattforming, wodurch sie sich von der Reboot-Trilogie unterscheiden.

„The Angel of Darkness“ hatte bei der Erstveröffentlichung im Juni 2003 technische Probleme – das Remaster behebt laut der ersten Kritiken nicht jedes davon. Eine deutlich verbesserte Version des Spiels darf man aber in jedem Fall davon erwarten.

Gibt es Cross-Save oder Cloud-Speicherung?

Das hängt von der Plattform ab. Steam und PlayStation unterstützen beide Cloud-Speicherstände, bei der Switch und der Xbox gibt es noch keine offizielle Bestätigung.

Gibt es einen neuen Soundtrack oder neue Sprachausgabe?

Nein, die Original-Soundtracks und Voice-Overs sind unverändert geblieben, um die Nostalgie zu bewahren.

Wird ein Bundle aus den beiden Remastered-Trilogien erscheinen?

Derzeit gibt es keine offizielle Ankündigung über ein komplettes Bundle mit allen sechs klassischen „Tomb Raider“-Spielen.

Wir haben die Pressekritiken zu „Tomb Raider 4-6 Remastered“ zusammengefasst:

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ enthält mit „The Last Revelation“ das einzige Spiel der klassischen Ära, das in einem einzigen Land (Ägypten) spielt. Außerdem markiert das Sequel „Chronicles“ den ersten Teil der Reihe, in der sich Lara an Feinden vorbeischleichen kann. Ursprünglich sollte „The Angel of Darkness“ eine neue Trilogie eröffnen, doch das negative Spieler-Feedback führte damals dazu, dass diese Pläne verworfen wurden.

