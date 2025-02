Twisted Metal: Teaser-Video enthüllt Startzeitraum von Staffel 2

Im Sommer 2023 startete mit „Twisted Metal“ eine neue Action-Comedy-Serie, die auf der gleichnamigen Videospielreihe basiert. Im Zentrum der Handlung steht Schauspieler Anthony Mackie, der in der Rolle von John Doe ein geheimnisvolles Paket durch ein postapokalyptisches Ödland transportieren muss. Allerdings erhielt die TV-Adaption eher gemischte Rezensionen.

Nichtsdestotrotz wurde bereits im Dezember 2023 im Rahmen der Game Awards eine zweite Staffel bestätigt. Mittlerweile steht auch der Startzeitraum für die neuen Episoden von „Twisted Metal“ fest. Passend dazu haben die Verantwortlichen auch ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, dass einen ersten Vorgeschmack liefert.

Staffel 2 zeigt aus dem Spiel bekanntes Demolition Derby

Während der neue Teaser zunächst noch einmal die Grundprämisse der „Twisted Metal“-Serie zusammenfasst, folgt im Anschluss ein Ausblick auf das, was die Zuschauer von der zweiten Staffel erwarten können. So werden die kommenden Folgen ein bekanntes Element aus dem PlayStation-Klassiker in den Fokus rücken: ein Demolition Derby. Und bei diesem Wettrennen wird am Ende nur jede Menge Altmetall und ein einziger Sieger übrig bleiben.

Organisiert wird das sogenannte „Twisted Metal“-Turnier von einem mysteriösen Mann namens Calypso. Der Bösewicht wird von Schauspieler Anthony Carrigan verkörpert werden, der auch schon in Serien wie „Barry“ oder „Gotham“ zu sehen war. Außerdem wird John Doe in der zweiten Staffel erneut auf den mörderischen Clown Sweet Tooth stoßen, während ein Wiedersehen mit seiner lang verschollenen Schwester die Angelegenheit noch komplizierter gestalten wird.

Twisted Metal auf Amazon Prime Video schauen

Wie das neue Teaser-Video zu „Twisted Metal“ verrät, werden die neuen Episoden der zweiten Staffel im Sommer 2025 ihre Premiere feiern. Ein konkretes Datum steht bislang noch aus. Während die TV-Serie in den USA beim VoD-Anbieter Peacock zu sehen ist, werden interessierte Zuschauer hierzulande wohl bei Amazon Prime Video fündig werden. Der Streamingdienst hat seit dem 26. April 2024 auch die erste Staffel von „Twisted Metal“ im Programm.

Neben Anthony Mackie („Captain America: Brave New World“) als John Doe wird für die kommende Staffel zudem auch Stephanie Beatriz („Brooklyn Nine-Nine“) als Quiet zurückkehren. Der Killer-Clown Sweet Tooth wird erneut von Will Arnett („Arrested Development“), der seine Stimme leiht, und dem Wrestler Joe Seanoa, verkörpert werden. Und auch Thomas Haden Church („Spider-Man 3“) wird als Agent Stone zurückkehren.

Hauptverantwortlich für die „Twisted Metal“-Serie sind die Autoren Rhett Reese und Paul Wernick, die auch schon an „Zombieland“ und „Deadpool“ beteiligt waren. Als Showrunner fungiert Michael Jonathan Smith („Cobra Kai“).

