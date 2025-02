Ubisoft: Dickes Minus in allen Bereichen – Rettung durch Assassins Creed Shadows?

Ubisoft meldete in einem neuen Finanzbericht für die letzten drei Quartale des Geschäftsjahres 2024/2025 deutlich gesunkene Umsätze und Net Bookings. So sank der Gesamtumsatz um 31,4 Prozent auf 990 Millionen Euro, bei den Net Bookings ging der Umsatz um 34,8 Prozent auf 944 Millionen Euro zurück.

Auch bei den digitalen Net Bookings notierte Ubisoft einen Rückgang um 33,8 Prozent auf 784 Millionen Euro, während die Back-Catalog Net Bookings um 27,7 Prozent auf 762,3 Millionen Euro zurückgingen.

Trotzdem bestätigte der französische Entwickler und Publisher im Rahmen des Berichts seine Jahresziele. Für das Gesamtjahr werden Net-Bookings von 1,9 Milliarden Euro sowie ein etwa ausgeglichenes Betriebsergebnis und ein positiver Free Cash Flow erwartet (der tatsächlich verfügbare Geldfluss nach Investitionen).

Sparziel wird früher als geplant übertroffen

Yves Guillemot, Mitgründer und CEO von Ubisoft, gab im Bericht zu Protokoll:

„Unser voller Fokus liegt auf der bevorstehenden Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows am 20. März. Die ersten Vorschauen sind positiv ausgefallen und loben die Erzählweise und das immersive Spielerlebnis. […] Parallel dazu kommen wir mit unserem Kostensenkungsprogramm gut voran. Dank disziplinierter Umsetzung haben wir weitere gezielte Umstrukturierungen angekündigt – schwierige, aber notwendige Entscheidungen – und erwarten nun, unser Sparziel für das Geschäftsjahr 2024/25 früher als geplant zu übertreffen.“

Außerdem äußerte sich Guillemot zu den Vorbestellungen von „Assassin’s Creed Shadows“. Demnach verlaufen die Vorbestellungen für das Sequel solide und liegen auf einem Niveau mit denen von „Assassin’s Creed Odyssey“, dem zweiterfolgreichsten Teil der Reihe.

Der CEO beschloss seinen Kommentar optimistisch: Ziel sei es nun, den größtmöglichen Wert aus Ubisofts Assets für die Stakeholder zu schöpfen und die besten Bedingungen für die Entwicklung „großartiger Spiele in einem sich schnell verändernden Markt zu schaffen“. Man sei davon überzeugt, dass es mehrere mögliche Wege gibt, um dieses Ziel zu erreichen.

Mit der Frage, ob „Assassin’s Creed Shadows“ in der Lage sein wird, Ubisoft zu retten, haben wir uns in einer Anspielsession beschäftigt. An Brutalität und sogar Änderungen wird es dem kombinierten Samurai- und Ninja-Abenteuer jedenfalls nicht mangeln.

