Ubisoft: Live-Service und Open-World – Publisher erläutert Strategie

Nachdem diverse Titel wie „Star Wars Outlaws“ oder „XDefiant“ die internen Erwartungen nicht erfüllen konnten, schlitterte der Publisher Ubisoft zuletzt in eine Krise, die nicht nur die Aktionäre aufschreckte.

Berichten von Bloomberg und Reuters zufolge sollen Ubisoft und der chinesische Gaming-Gigant Tencent in den letzten Monaten über eine mögliche Übernahme oder Privatisierung der „Assassin’s Creed“-Macher verhandelt haben. In einem Investorenmeeting zum abgeschlossenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 sprach Ubisoft auf Nachfrage eines Investors über die Zukunftspläne des Unternehmens.

Laut CEO Yves Guillemot wird es Ubisoft in den nächsten Jahren darum gehen, das eigene Geschäft auf zwei Säulen aufzubauen: Open-World-Titeln und Live-Service-Projekten.

Guillemot erklärt die Strategie von Ubisoft

„Wir haben in den letzten Jahren erheblich investiert, um eine große Pipeline an Produkten für die kommenden Jahre in unseren beiden Geschäftsbereichen aufzubauen“, so der CEO von Ubisoft. „Nämlich Open-World-Action-Adventures sowie native Game-as-a-Service-Erlebnisse. Genau das wollen wir Jahr für Jahr abliefern.“

Als nächstes steht für Ubisoft der Release von „Assassin’s Creed: Shadows“ an, das nach zwei Verschiebungen am 20. März 2025 erscheint.

Experten und Analysten gehen davon aus, dass der mögliche Erfolg oder Misserfolg von „Assassin’s Creed: Shadows“ über das weitere Schicksal des angeschlagenen Publishers entscheiden könnte.

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen äußerte sich Ubisoft zu den bisherigen Vorbestellungen von „Shadows“ und wies darauf hin, dass sich diese in etwa auf dem Niveau von „Assassin’s Creed Odyssey“, dem bisher zweiterfolgreichsten Ableger der Reihe, bewegen.

Publisher spricht über seine kommenden Projekte

Mit einem Blick auf die nähere Zukunft wies Guillemot darauf hin, dass Ubisoft mehrere vielversprechende Projekte in der Pipeline habe und entsprechend gut aufgestellt sei. Der CEO weiter: „Wie Sie wissen, bereiten wir die große Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows vor.“

„Nächstes Jahr werden wir große Pläne haben, die Rainbow Six auf allen Plattformen zugute kommen werden. Das ist gut fokussiert und ein wichtiger Meilenstein im Gesamtplan des Unternehmens.“

„Wir haben angekündigt, dass Anno 117: Pax Romana ebenfalls nächstes Jahr erscheinen wird. Genau wie The Division: Resurgence für Mobilgeräte. All das verläuft nach Plan. Wir haben noch keine weiteren Details für das Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben“, so Guillemot abschließend.

„Aber bis Mai werden wir mehr zu berichten haben. Und wie ich bereits sagte, haben wir eine starke Grundlage für die kommenden Jahre in diesen beiden Geschäftsbereichen.“

