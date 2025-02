Yu-Gi-Oh!: Der Weiße Drache stürmt mit Blue-Eyes White Destiny die Meta! + Deck Profile

Bei kleineren wie größeren „Yu-Gi-Oh!“-Turnieren könnte es bald wieder regelmäßig „Spüre den Zorn meines Blauäugigen W. Drachen!“ heißen. Seto Kaibas Lieblingsmonster erhält mit dem neuen Structure Deck „Blue-Eyes White Destiny“ nämlich massig neuen Support. Dank dieser neuen wirklich spielstarken Karten könnte das ultimative Monster hinsichtlich Angriff und Verteidigung also bald wieder die „Yu-Gi-Oh!“-Meta so richtig aufmischen.

In diesem Artikel stellen wir euch nicht nur den Inhalt des Structure Decks vor, sondern geben euch anschließend auch noch ein paar Tipps für ein Deck Profile mit auf den Weg. Falls ihr euch also zwei oder drei Kopien des „Blue-Eyes White Destiny“-Structure-Decks holen und diese anschließend noch etwas aufwerten möchtet, seid ihr hier goldrichtig!

Das beinhaltet das neue „Blue-Eyes White Destiny“-Structure-Deck

Bei „Yu-Gi-Oh!“-Structure-Decks handelt es sich grob gesagt um Sets, mit denen ihr bereits bestehende Decks um dazu passende neue Karten erweitern könnt. In der Vergangenheit enthielt ein solches Structure Deck je eine Kopie von einer Karte, in seltenen Fällen auch zwei. Mit „Blue-Eyes White Destiny“ beschreitet Konami nun neue Wege und liefert euch in einem dieser Decks bereits mehrere, teils Turnier-relevante Karten in doppelter oder dreifacher Ausführung.

In diese Kategorie fallen die drei Effektmonster Aschenblüte & Freudiger Frühling, Effektverschleierin und Nibiru, das Urwesen. Drei noch immer enorm spielstarke Karten, die in nahezu jedem Meta-relevanten Deck auf großen wie kleinen „Yu-Gi-Oh!“-Turnieren gespielt werden. Hinzukommen die Fallenkarte Unendliche Unbeständigkeit und die Schnellzauberkarte Vom Grab gerufen. Hier erwartet ihr also ein Structure Deck mit einigen wirklich tollen Karten!

So sieht ein mögliches Deck aus, das ihr aus drei „Blue-Eyes White Destiny“-Structure-Decks basteln könnt.

Den Kern des „Blue-Eyes White Destiny“-Decks bilden hingegen natürlich die Karten rund um den ikonischen Blauäugigen W. Drachen. Die Stars sind verschiedene brandneue Karten, die dem Thema einen ordentlichen Schub geben. Hierzu zählen unter anderem das Empfänger-Monster Maid des Weißen, die Fallenkarte Majestät des Weißen Drachen, die normale Zauberkarte Gebrüll des Blauaugen-Drachen und die Schnellzauberkarte Wunsch nach Blauen Augen.

Doch nicht nur das Main Deck kann sich sehen lassen, sondern auch das Extra Deck. Wie im Main Deck sind die ganz großen Highlights hier selbstverständlich ebenfalls die brandneuen Karten. Diese sind das Synchromonster Blauäugiger ultimativer Geisterdrache, das XYZ-Monster Indigoäugiger silberner Drache und das Linkmonster Geist mit den blauen Augen. Kurzum: Bereits ein einziges „Yu-Gi-Oh! Structure Deck: Blue-Eyes White Destiny“ ist ziemlich gut spielbar.

Wie ein „Blue-Eyes White Destiny“-Deck aussehen kann, das aus drei Structure Decks besteht, könnt ihr euch oberhalb dieser Zeilen anschauen.

Deck Profile: Eine Budget-Variante mit Buster Blader

Falls ihr gewillt sein solltet, zusätzlich noch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, könnt ihr das Deck sogar noch besser machen. Die offensichtliche Wahl mit Hinblick auf Turniere ist sicherlich das Urerz-Thema, das erst mit dem letzten Hauptset „Supreme Darkness“ starken Support bekommen hat. Allerdings sind die wichtigsten Karten dieses Themas, die ihr für ein Blauäugig-Urerz-Deck braucht, recht teuer. Deshalb haben wir eine Budget-Variante für euch.

Unsere Wahl ist auf den guten alten Buster Blader gefallen, den im „Yu-Gi-Oh!“-Anime ab und an Seto Kaibas ewiger Rivale Yugi ins Duell geschickt hat. Dieses Kriegermonster, das sich im Laufe der Jahre zu einem eigenen kleinen Deckthema entwickelt hat, besitzt eine besonders gute Synergie mit Drachen und wird durch diese immer stärker. Da Buster-Klingenkämpfer zudem nicht Turnier-relevant ist, bekommt ihr die einzelnen Karten schon recht günstig.

Unser Deck Profile für ein „Blue-Eyes White Destiny x Buster-Blader“-Deck (Preis: ca. 57€).

Um unsere Buster-Klingenkämpfer-Engine möglichst effizient zu halten, fiel unsere Wahl auf drei Kopien des Stufe-1-Effektmonsters Buster-Welpe des Zerstörungsschwertkämpfers, eine Kopie des Buster-Klingenkämpfer und eine Kopie von Buster-Klingenkämpfer, der Zerstörungsschwertmeister. Hinzukommen drei Kopien der Fallenkarte Prolog des Zerstörungsschwertkämpfers sowie eine Kopie des Schnellzaubers Zerstörungsschwertkämpfer-Fusion. Das Ziel ist es, möglichst schnell das Fusionsmonster Buster-Klingenkämpfer, der Drachenzerstörer-Schwertkämpfer aufs Feld zu bekommen.

Profitipps: Diese Themen sind gute Buster-Blader-Alternativen

Doch das Blauäugig-Buster-Blader-Deck ist lediglich eine mögliche Variante, wie ihr euer „Yu-Gi-Oh! Structure Deck: Blue-Eyes White Destiny“ ein bisschen aufwerten könnt. Kürzlich hatten wir die Gelegenheit mit dem deutschen Topspieler Joshua Schmidt diesbezüglich zu sprechen. Sein Rat hinsichtlich einer Buster-Blader-Alternative war: „Ich denke, man kann sich auch ein paar alte Staples von Dragon Link zum Beispiel angucken, die vor ein paar Jahren gespielt wurden.“

Sebastian Lemke, der als Kommentator zuletzt die YCS Birmingham begleitet hatte, gab uns ebenfalls noch einen weiteren Tipp für euch mit auf den Weg: „Dadurch dass es ja alles Drachen sind, [könnten] vielleicht die Dracheneinheit-Monster damit gut synergieren. Die Karten bieten eine gute Explosivität, es ist auch eine Synchro-basierte Strategie und zusammen [mit Blue-Eyes] kann es fast unbrechbar werden.“

„Yu-Gi-Oh! Structure Deck: Blue-Eyes White Destiny“ ist seit dem 13. Februar 2025 erhältlich.

