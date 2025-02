Batman Beyond: Comeback-Gerücht lässt DC-Fans aufhorchen

Nach der Bruchlandung des Third-Person-Shooters „Suicide Squad: Kill the Justice League“ möchte das Entwicklerteam von Rocksteady zu seinen Singleplayer-Wurzeln zurückkehren. Zudem beabsichtigt das Studio, neue Geschichten rund um Gotham Citys Dunklen Ritter zu erzählen. Wie das genau aussehen könnte, war bisher jedoch unklar. Hier könnte ein aktuelle Gerücht, über das etwa ComicBook berichtet, nun zumindest für etwas Klarheit sorgen.

Die Kollegen beziehen sich dabei auf eine Meldung des Leakers Lunatic Ignus, der von seinen Quellen erfahren haben möchte, dass Rocksteady Studios tatsächlich an einem „Batman Beyond“-Videospiel arbeiten soll! Mehr noch: Es soll der Auftakt für eine ganze Trilogie sein, die sich vor allem um den Dunklen Ritter der Zukunft dreht. Hierzulande haben Warner Bros. und DC Comics die Reihe unter dem Titel „Batman of the Future“ veröffentlicht.

Ein neuer Batman und neue DC-Schurken

Darüber hinaus legt die Meldung des Leakers nahe, dass PlayStation an einer Art Exklusivdeal für das Spiel interessiert sei. Sollte dies stimmen, könnte der Titel auf Konsolen exklusiv für eine mögliche PlayStation 6 sowie den PC erscheinen. Eine zeitgleiche Veröffentlichung auf der nächsten Xbox-Konsolengeneration wäre demnach unwahrscheinlich. Ähnliche Berichte, die einen Deal zwischen Sony und WB Games nahelegen, kursierten bereits vor mehreren Monaten.

Es ist ein Comeback-Gerücht, das DC-Fans definitiv aufhorchen lässt. Die „Batman Beyond“-Zeichentrickserie genießt mittlerweile absoluten Kultstatus und war der Grundstein für ein ganzes futuristisches „Batman“-Universum. Neben besagter Serie umfasst dies ebenfalls zwei Animationsfilme sowie mehrere Comicreihen. Da es sich hierbei allerdings noch um ein unbestätigten Gerücht handelt, solltet ihr die Meldung noch mit der nötigen Skepsis betrachten.

„Batman Beyond“ beziehungsweise „Batman of the Future“ spielt in einer entfernten Zukunft des DC-Universums. Bruce Wayne ist inzwischen zu alt, um seine Stadt als Dunkler Ritter zu beschützen und hat den Anzug an den Nagel gehängt. Eines schicksalhaften Tages lüftet der High-School-Schüler Terry McGinnis jedoch das Geheimnis des einstigen Superhelden und tritt in dessen Fußstapfen. Neo-Gotham ist ein gefährlicher Ort und die Stadt braucht einen Helden.

Hierzulande könnt ihr die 3 Staffeln der Animationsserie bei Apple TV, Google Play und Amazon Prime Video anschauen. Die letzten Comicreihen von 2013 und 2016, die jeweils drei Sammelbände umfassen, sind derweil beim Panini-Verlag erschienen.

