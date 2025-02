Elden Ring Nightreign: Koop-Spin-Off bekommt DLC-Charaktere und Bosse – Leak

„Elden Ring: Nightreign“ wird nach seinem Release offenbar mit DLCs in Form von zusätzlichen Charakteren und Bossen erweitert. Ein entsprechen Hinweis tauchte auf der Steam-Seite des Koop-Spin-Offs auf, wurde aber schnell wieder entfernt.

Mit „Elden Ring: Nightreign“ liefert Entwickler FromSoftware einen neuen Gameplay-Ansatz für das gefeierte Action-Rollenspiel und ermöglicht kompakte sowie intensive Koop-Gefechte mit Battle-Royale- und Roguelike-Anleihen.

Damit auch nach dem Release im Mai auf Dauer für ausreichend Abwechslung gesorgt ist, planen die Verantwortlichen offenbar nachträgliche DLCs zu veröffentlichen. So tauchte jetzt ein entsprechender Hinweis auf der Steam-Seite zu „Elden Ring: Nightreign“ auf.

Hinweis deutet zusätzliche Charaktere und Bosse an

Entdeckt wurde der Hinweis vom Magazin PC Gamer: „Zusätzlicher DLC – zusätzliche spielbare Charaktere und Bosse“, hieß es in der Beschreibung zum Spiel. Doch als der Hinweis von offizieller Seite aus entdeckt wurde, wurde er wieder rasch entfernt. Möglicherweise hat hier jemand zu vorschnell agiert und Entwickler FromSoftware plant demnächst selbst die Erweiterungen für „Elden Ring: Nightreign“ zu enthüllen.

Wie der Hinweis aber schon jetzt verraten hat, können Spieler höchstwahrscheinlich mit weiteren spielbaren Charakteren rechnen. Zum Start der Vollversion werden vorerst insgesamt acht Helden zur Wahl stehen, die allesamt für einzigartige Fähigkeiten verfügen und individuell anpassbar sind. Im aktuellen Netzwerk-Test, der am gestrigen Freitag einen etwas holprigen Start hinlegte, lassen sich bereits vier der Charaktere ausprobieren.

Inhalte aus anderen FromSoft-Spielen geplant?

Denkbar wäre auch, dass Entwickler FromSoftware mögliche Crossover mit seinen eigenen Titeln plant und so Helden und Figuren aus Spielen wie „Bloodborne“ oder „Sekiro: Shadows Die Twice“ für „Elden Ring: Nightreign“ umsetzen könnte. Bereits das Hauptspiel wird bekannte Bosse aus den „Dark Souls“-Spielen beinhalten und diese in die aus „Elden Ring“ bekannten Zwischenlande transportieren.

Im Dezember 2024 hatte Game Director Junya Ishizaki bereits erklärt, dass die Verschmelzung der Universen dem „Einfluss des Nachtkönigs“ geschuldet sei und somit auch aus Sicht der Story einen Sinn ergeben würde. Damit wären wir auch beim zweiten Punkt des DLC-Hinweises: zusätzliche Bosse. Hier dürfte klar sein, dass mit der Zeit immer mehr Obermotze – dann womöglich auch aus anderen FromSoft-Titeln – ihren Weg ins Spiel finden werden.

Ob es sich letztendlich um mehrere kleine DLCs oder um große Erweiterungen handeln wird, die für „Elden Ring: Nightreign“ erscheinen werden, bleibt aber noch abzuwarten. Erst einmal steht der Release des Hauptspiels an, der am 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erfolgen wird.

