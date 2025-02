Fairgame$: Droht das nächste Live-Service-Desaster für Sony? Release verschoben – Bericht

2023 kündigte Sony im Zuge einer State of Play den neuen Titel „Fairgame$“ für die PS5 und den PC an und versprach ein AAA-Multiplayer-Erlebnis, dass durch seinen Live-Service-Ansatz über Jahre hinweg für Unterhaltung sorgen soll. Für die Entwicklung zeichnet sich das von Jade Raymond („Assassin’s Creed“) gegründete Studio Haven verantwortlich.

Doch seit der Ankündigung gab es keinerlei Neuigkeiten mehr und es wurde ziemlich still um „Fairgame$“. Und obwohl sich die Entwickler im letzten Jahr noch optimistisch zeigten, scheint der Release des Spiels noch etwas länger auf sich warten zu lassen. Einem Insider zufolge habe sich Sony dazu entschieden, die Veröffentlichung zu verschieben.

Release von Fairgame$ angeblich verschoben

Bei dem besagten Insider handelt es sich um den amerikanischen Spielejournalisten Jeff Grubb, der auch als Podcaster und Streamer aktiv ist. So wurde er jetzt auch von einigen Fans in der neuesten Ausgabe seines Podcasts „Game Mess Decides“ nach dem aktuellen Stand von „Fairgame$“ befragt. Darauf antwortete Grubb: „Dieses Jahr gibt es kein Fairgame$. Soweit ich weiß, wurde es auf 2026 verschoben.“

Weitere Informationen oder Hintergründe zur angeblichen Release-Verschiebung von „Fairgame$“ nannte Grubb jedoch nicht. Höchstwahrscheinlich benötigen die Haven Studios einfach mehr Zeit, die ihnen Sony nach den jüngsten Flops im Live-Service-Bereich, auch mit Sicherheit gerne genehmigen wird. Ein zweites Desaster, wie es bei „Concord“ der Fall war, würde der PlayStation-Hersteller gerne vermeiden.

Sony und die Live-Service-Probleme

Ohnehin hatte Sony in der letzten Zeit einige Probleme mit den eigenen Live-Service-Spielen. Nachdem man im Jahr 2022 eine groß angelegte Offensive in diesem Bereich angekündigt hatte und bis zum Jahr 2026 zehn und später sogar zwölf Titel mit Live-Service veröffentlichen wollte, folgten zahlreiche Entwicklungsstopps. So wurden mittlerweile sieben der zwölf geplanten Live-Service-Titel wieder eingestampft.

Der Grund dafür dürfte vor allem „Concord“ gewesen sein. So ist der Helden-Shooter krachend gescheitert und die Server wurden nur elf Tage nach dem Start schon wieder abgeschaltet. Kurz darauf wurde auch das verantwortliche Entwicklerstudio Firewalk geschlossen. Nun scheint Sony einen erneuten Fehlschlag mit „Fairgame$“ unbedingt vermeiden zu wollen.

Doch trotz der weiterhin geplanten Live-Service-Spiele, darunter auch „Horizon Online“ von Guerrilla Games und Bungies „Marathon“, hat Sony aus den Misserfolgen gelernt und versprach bereits in einem Interview, zukünftig eine Balance aus Live-Service- und Singleplayer-Spielen zu finden.

