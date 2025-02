Harry Potter: Das ist der neue Dumbledore-Darsteller in der kommenden HBO-Serie

2023 kündigte Warner Bros. Discovery die TV-Serie zu „Harry Potter“ offiziell an. Befeuert wurde die Adaption vor allem durch die Erfolge des magischen Open-World-Abenteuers „Hogwarts Legacy“, das sich innerhalb weniger Wochen bereits über zwölf Millionen Mal verkaufen konnte.

Nun erhoffen sich die Verantwortlichen, mit der „Harry Potter“-Serie ähnlich Erfolgen einzufahren. Im Vergleich zu den Filmen wird die Besetzung in der Serie aber einen völlig neuen Cast bieten. Nachdem in der Vergangenheit bereits einige bekannte Namen aus Hollywood die Runde gemacht hatten, scheint inzwischen festzustehen, welcher Darsteller die Rolle von Dumbledore übernehmen wird.

Vertrag mit Dumbledore-Darsteller kurz vor Abschluss

Zwar erfolgte bislang noch keine offizielle Bestätigung, doch wie das Magazin Deadline exklusiv erfahren hat, wird der bekannte Schauspieler John Lithgow den mächtigen Zauberer und Schulleiter von Hogwarts Dumbledore verkörpern. Den Quellen von Deadline zufolge befinden sich die Verhandlungen mit HBO in den letzten Zügen. Einen Kommentar lehnten die Macher trotzdem ab.

„Wir wissen, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird“, so HBO in einer Erklärung gegenüber Deadline. „Während wir uns in der Vorproduktion befinden, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.“

In den bekannten „Harry Potter“-Filmen (siehe Artikelbild) spielten Richard Harris und Michael Gambon die Rolle von Dumbledore, während in der „Phantastische Tierwesen“-Reihe Jude Law als eine jüngere Version des Zauberers zu sehen war. Jetzt scheint John Lithgow zu übernehmen, der bereits sechs Emmys gewinnen konnte. Den letzten Preis heimste er für seine Darstellung von Winston Churchill in „The Crown“ ein.

Start der Dreharbeiten im Sommer

Weitere Details zur Besetzung der „Harry Potter“-Serie liegen bislang noch nicht vor. Für die Hauptrollen von Harry, Hermine und Ron sollen aber 32.000 junge Schauspieler und Schauspielerinnen vorgesprochen haben. Außerdem kursierten Gerüchte, dass Sharon Horgan („Catastrophe“, „This Way Up“) als Minerva McGonagall auftreten könnte, während Brett Goldstein („Ted Lasso“) als Rubeus Hagrid im Gespräch sein soll.

Im Sommer 2025 sollen schließlich die Dreharbeiten für die Serienadaption beginnen. Für das Drehbuch wird sich Francesca Gardiner („Succession“) verantwortlich zeichnen. Die Regie übernimmt Mark Mylod („The Menu“). Ab dem Jahr 2026 oder 2027 können Fans dann voraussichtlich mit den ersten Episoden von „Harry Potter“ rechnen.

