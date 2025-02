Nach der State of Play: Wo waren Ghost of Yotei und Death Stranding 2? Sony plant laut Insider ausführliches Showcase 

In der letzten Woche präsentierte Sony eine neue State of Play, doch trotz zahlreicher Ankündigungen wurden große First-Party-Titel wie „Ghost of Yotei“ oder „Death Stranding 2“ vermisst. Doch offenbar plant Sony ein ausführliches Showcase für die eigenen Spiele, wie der Insider Jeff Grubb jetzt berichtet.

Am Mittwochabend war es endlich wieder so weit und Sony präsentierte eine neue Ausgabe der State of Play. Bereits im Vorfeld häuften sich die Gerüchte, welche Highlights der PlayStation-Hersteller alles präsentieren könnte und dementsprechend gespannt waren die Spieler.

Am Ende hielt das Event auch zahlreiche Neuankündigungen wie beispielsweise „MindsEye“ oder „Tides of Annihilation“ bereit, doch große First-Party-Titel wie „Ghost of Yotei“ oder „Death Stranding 2“ wurden schmerzlich vermisst. Lediglich Housemarques „Saros“ wurde gezeigt. Dementsprechend war ein Teil der Fans enttäuscht. Doch offenbar plant Sony ein großes Showcase für die eigenen Spiele.

PlayStation Showcase womöglich im Sommer

Das hat jetzt zumindest der bekannte Spielejournalist und Branchenkenner Jeff Grubb in der neuesten Ausgabe seines Podcasts „Game Mess Decides“ bekannt gegeben. Demnach würde intern bei Sony bereits fleißig diskutiert werden, ob man im kommenden Sommer erneut eine kleinere State of Play oder aber ein umfangreiches Showcase veranstalten wird. Die letzte große Präsentation liegt auch schon etwas zurück und fand im Mai 2023 statt.

Grubb sagte: „Sie könnten noch einige interessante Ankündigungen machen und die Erwartungen für 2026 wirklich steigern. Ich glaube, intern klingt es so, als würden sie darüber debattieren und hin- und herschwanken, ob sie diesen Sommer vielleicht eine vollständiges Showcase oder eine State of Play machen sollen, aber sie ziehen ein Showcase in Betracht.“

Sony hätte noch genügend Programm

Auch wenn es keine offizielle Bestätigung ist, scheint ein Showcase für Sony im Sommer durchaus sinnvoll. So glänzten nicht nur die bereits erwähnten Titel „Ghost of Yotei“ und „Death Stranding 2“ mit ihrer Abwesenheit auf der jüngsten State of Play, zumal beide Spiele noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Weitere Kandidaten für eine Show wären Naughty Dogs neuestes Werk namens „Intergalactic: The Heretic Prophet“ und Insomniacs „Marvel’s Wolverine“, das nach wie vor noch nicht enthüllt wurde.

Ein mittlerweile wichtiges Gaming-Event wurde für den diesjährigen Sommer bereits bestätigt. Ende Januar wurde nämlich bekannt gegeben, dass das Summer Game Fest von Geoff Keighley auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird – genauer gesagt vom 6. bis zum 9. Juni 2025. Gut möglich, dass auch Sony sein angeblich geplantes Showcase zeitnah ausstrahlen wird. Schon im letzten Jahr war der PlayStation-Hersteller mit einer State of Play in der Woche des Summer Game Fest vertreten.

Weitere Meldungen zu PS5, PlayStation Showcase, State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren