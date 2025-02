PS Plus Extra und Premium: Jetzt beeilen – 8 Spiele verlassen in Kürze das Abo

Spät im Januar veröffentlichten wir eine Liste derjenigen Spiele, die im Februar aus den Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium entfernt werden. Da sich bei den Abgängen erfahrungsgemäß Änderungen ergeben können, haben wir die Liste nun noch einmal überprüft.

Demnach bleibt es dabei, dass Abonnenten der genannten Tarife ab dem 18. Februar auf mehrere beliebte Rollenspiele verzichten müssen. Diese stammen vorrangig aus dem Sortiment von Bandai Namco, aber auch eine bestimmte Edition von Obsidians „The Outer Worlds“ muss gehen.

Diese Spiele verlassen PS Plus im Februar

Im Folgenden noch einmal alle acht Titel, die in Kürze nicht mehr in den Katalogen von PS Plus Extra und Premium enthalten sein werden:

Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4)

Outriders (PS5, PS4)

Scarlet Nexus (PS5, PS4)

Tales of Arise (PS5, PS4)

Tales of Symphonia Remastered (PS4)

Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Die oben genannten Spiele werden parallel zur Freischaltung der PS-Plus-Neuzugänge für den Monat Februar entfernt. Hier erfahrt ihr, auf welche Spiele ihr euch als Extra- oder Premium-Abonnent freuen dürft.

Wenn ihr euch anstrengt, ist es übrigens durchaus möglich, jetzt noch einen der Februar-Abgänge durchzuspielen. Natürlich müsstet ihr euch dabei auf die Hauptgeschichte oder das Wesentliche konzentrieren.

Unten seht ihr die Spielzeiten der einzelnen Titel laut der Website HowLongToBeat. Die erste Angabe bezieht sich auf die geschätzte Gesamtspielzeit der Hauptaufgaben; die zweite bezieht sich auf Haupt- und Nebenaufgaben.

Was taugt das neue Rollenspiel von Obsidian? Die Testwertungen bieten Orientierung:

Da Sony bei den PlayStation-Plus-Updates meist einem festen Zeitplan folgt, werden neue Extra- und Premium-Titel in der Regel am dritten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Die Ankündigung der Spiele erfolgt bereits in der Vorwoche am Mittwoch um circa 17:30 Uhr. Gleichzeitig werden die Spiele bekanntgegeben, die den Dienst verlassen („Last Chance to Play“). Mehr Infos zu PS Plus findet ihr hier.

