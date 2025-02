Xbox Next: Entwicklung von Microsofts Next-Gen-Konsole erreicht offenbar nächste Phase

Xbox Next:

Microsoft arbeitet bereits fleißig an einem Nachfolger für die Xbox Series X/S und neuesten Berichten zufolge schreitet die Entwicklung der Next-Gen-Xbox offenbar gut voran. So sollen die Arbeiten an der kommenden PS6-Konkurrenz bereits die nächste Phase erreicht haben.

Die aktuelle Konsolen-Generation ist für Microsoft nicht leicht: Nachdem die Verkäufe der Xbox Series X/S zuletzt immer weiter einbrachen und für einen Rückgang des eigenen Umsatzes sorgten, scheint auch Sony mit den Absatzzahlen der PlayStation 5 bereits uneinholbar zu sein.

Um die Xbox-Sparte dennoch vor einer Krise zu bewahren, passte Microsoft seine Strategie an und präsentiert sich seit dem als Multiplattform-Publisher. Und das mit Erfolg: Bereits im Dezember des letzten Jahres galt das Unternehmen als weltweit erfolgreichster Vertrieb für Videospiele.

Nichtsdestotrotz hält Microsoft auch für die Zukunft an der Xbox-Konsole fest und tüftelt im Geheimen bereits an einem neuen Next-Gen-System, um im Verkaufswettstreit mit der PS6 einen weiteren Anlauf zu wagen. Und einem neuen Bericht zufolge schreiten die Arbeiten an der kommenden Xbox offenbar gut voran.

Next-Gen-Xbox vollständig genehmigt

Konkrete Details zur Next-Gen-Xbox liegen noch nicht vor. Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer gab lediglich in einem Interview zu verstehen, dass man der PS6 mit einer Hardware begegnen möchte, die in den Punkten Leistungsfähigkeit und technischen Features überzeugen kann. Und mittlerweile scheinen sich die Verantwortlichen in der Xbox-Abteilung über ein Konzept für die neue Konsole einig zu sein.

Wie der bekannte Windows-Central-Journalist Jez Corden in einem Artikel berichtet, habe er in Erfahrung bringen können, dass die Entwicklung des Xbox-Series-Nachfolgers die nächste Stufe erreicht habe. Demnach wurden die frühen Pitch-Phasen abgeschlossen, die neue Konsole sei vollständig genehmigt und alle Kalkulationen wären abgeschlossen. Mit einer zeitnahen Enthüllung der Hardware rechnet Corden jedoch nicht.

Harter Konkurrenzkampf und ein möglicher Xbox-Handheld

Ohnehin dürfte die nächste Generation der Konsolen ein hart umkämpftes Pflaster werden. So sind sich die Analysten bereits einig, dass vor allem die kürzlich vorgestellte Switch 2 in den nächsten Jahren ein riesiger Erfolg werden wird. Dadurch soll neben dem Nintendo-System nur Platz für eine weitere Plattform sein. Diesen müssten Sony und Microsoft unter sich ausmachen. Die Experten sehen jedoch einen Vorteil bei der PS6.

Neben den Heimkonsolen könnte außerdem auch der Handheld-Bereich das nächste große Schlachtfeld der Branche werden. So hat auch Microsofts Phil Spencer bereits bestätigt, dass man hinter den Kulissen an einem Xbox-Handheld arbeiten würde. Und Sony scheint ebenfalls nicht untätig zu sein: Nach dem Erfolg der PS Portal planen die Japaner den Gerüchten zufolge auch einen möglichen PS-Vita-Nachfolger.

Weitere Meldungen zu Microsoft Gaming, Xbox, Xbox Next.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren