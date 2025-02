80 Prozent Rabatt: Gefeierter Physik-Puzzler jetzt zum Bestpreis im PS Store

Ist euch der Name M.C. Escher geläufig? Der bereits 1972 verstorbene Künstler war bekannt für seine Darstellung unmöglicher Figuren, zu denen etwa das berühmte Penrose-Dreieck zählt. Vor einigen Jahren haben die Werke des Niederländers auch ein Videospiel beeinflusst, dessen PS4- und PS5-Versionen momentan stark vergünstigt angeboten werden.

Der Titel heißt „Manifold Garden“ und erschien ursprünglich 2019 für den PC. Die 2021 erschienene PS5-Fassung erfreut sich eines fantastischen Metascores von 89 von 100 möglichen Punkten, was sie quasi zu einem Pflichtkauf macht – zumindest für Rätselfans. Denn „Manifold Garden“ ist ein kampffreies Rätselspiel aus der First-Person-Perspektive, das mit physikalisch unmöglichen Welten und Puzzles besticht.

Normalerweise bezahlt ihr für den vielbeachteten Puzzler 17,99 Euro im PlayStation Store – nun aber ist der Preis zeitweilig um 80 Prozent gefallen. Dadurch erhaltet ihr die Standard Edition für nur 4,49 Euro (PS-Plus-User für 3,59 Euro), während ihr die Deluxe Edition für ein paar Euro mehr (6,74 Euro statt 26,99 Euro) eintüten könnt. Sie enthält neben dem Basisspiel auch den Soundtrack sowie ein Dynamisches „MG“-Design für die PS4.

Was genau ist Manifold Garden?

Ihr erkundet in „Manifold Garden“ eine Welt mit unmöglicher Architektur, die wie gesagt an die Werke von M.C. Escher erinnert. Dadurch lädt das Spiel dazu ein, „die Gesetze der Physik neu zu entdecken“, indem ihr die Schwerkraft manipuliert und so neue Perspektiven bei der Lösung von Rätseln einnehmt.

Das Hauptziel besteht darin, die Regeln des Spiel-Universums zu verstehen (und später zu meistern) und die anfangs karge Welt mit Vegetation und Leben zu füllen. Dazu aktiviert ihr beispielsweise Wasserströme oder lasst blühende Pflanzen wachsen.

Eine der Hauptmechaniken des Puzzlers ist die Möglichkeit, die Schwerkraft in verschiedene Richtungen zu ändern, wodurch Wände zu Böden werden können und so neue Wege entstehen. Zudem wiederholt sich die Spielwelt in alle Richtungen unendlich, sodass ihr durch Fallen oder Laufen an vormals besuchte Orte zurückkehren könnt. Einen visuellen Eindruck davon vermittelt das untenstehende Video.

„Manifold Garden“ verfügt über keine klassische Hintergrundgeschichte mit einem klaren Protagonisten, Dialogen oder Zwischensequenzen. Stattdessen setzt das Spiel auf eine atmosphärische Erzählweise, bei der die Umgebung und die Mechaniken eine Art „stille Geschichte“ erzählen.

Außerdem traut euch das Werk des Entwicklers Chyr Studio etwas zu: Ihr beginnt ohne jegliches Vorwissen oder Einführung in einer surrealen Umgebung und müsst durch Experimentieren herausfinden, wie genau diese seltsame Welt funktioniert.

„Manifold Garden“ gewann zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen, darunter „Bestes Debüt“ bei den Game Developers Choice Awards und den BAFTA Awards. Die Kritiker lobten die Ästhetik des Spiels, das innovative Gameplay und die geradezu „meditative Erfahrung“.

