Days Gone Remastered: Fans sind über ein bestimmtes Detail ziemlich enttäuscht

Auf der jüngsten State of Play kündigte Sony mit „Days Gone Remastered“ eine Neuauflage des Zombie-Actionspiels von Entwickler Bend Studios für die PS5 an - doch die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Vor allem über ein bestimmtes Detail sind die Fans enttäuscht.

„Days Gone“ wurde ursprünglich im Jahr 2019 für die PS4 veröffentlicht und seit jeher wünschen sich Fans eine Fortsetzung in Form von „Days Gone 2“ – bislang jedoch vergeblich. Stattdessen kündigte Sony jetzt im Rahmen der State of Play am vergangenen Mittwoch eine Neuauflage an.

„Days Gone Remastered“ wird bereits Ende April für die PS5 und den PC erscheinen und im Vergleich zum Original einige Verbesserungen mit sich bringen. Dennoch hielt sich die Begeisterung der Community in Grenzen. Vor allem über ein bestimmtes Detail zeigten sich viele Fans ziemlich enttäuscht.

Days Gone Remastered nur digital erhältlich

Grund für den Ärger ist die Tatsache, dass „Days Gone Remastered“ nur als digitale Version veröffentlicht wird. Eine physische Fassung samt Disk wird nicht erscheinen. Das bestätigte Sony in einem PlayStation-Blog-Beitrag. Darauf häuften sich ziemlich schnell die Kommentare zahlreicher Fans, die ihrer Enttäuschung freien Lauf ließen. Weshalb Sony von einer Disk-Variante absieht, ist nicht bekannt. Bislang hatte der PlayStation-Hersteller noch von all seinen Neuauflagen eine entsprechende Version angeboten.

Ein weiterer Punkt, mit dem sich die Spieler nicht zufrieden zeigen, sind die gebotenen Upgrade-Möglichkeiten für „Days Gone Remastered“. So können Besitzer der PS4-Version die Neuauflage für nur 10 Euro erwerben. Allerdings gilt das nicht für diejenigen, die das Spiel über PlayStation Plus bezogen haben. In diesem Fall wird für die überarbeitete Version trotzdem der volle Preis von 49,99 Euro fällig.

Das hat die PS5-Neuauflage zu bieten

„Days Gone Remastered“ wird im Vergleich zur Originalversion ein nahezu identisches Spielerlebnis bieten. Lediglich neue Spielmodi wurden von den Entwicklern hinzugefügt, darunter ein Survival-Arcade-Modus namens „Hordenangriff“, ein „Speedrun“-Modus und eine „Permatod“-Variante, die eine besondere Herausforderung darstellen soll. Außerdem bieten alle Spielmodi neue Trophäen zum Freischalten.

Abgesehen davon sind die Neuerungen von „Days Gone Remastered“ ausschließlich technischer Natur. So bietet die überarbeitete Version eine verbessere Grafik, die unter anderem die Schatten- und Lichtqualität erhöht. Vor allem auf der PS5 Pro soll das Spiel laut Sony nie besser ausgehen haben. Zudem werden auch die Features des DualSense-Controllers vollständig unterstützt.

Ab dem 25. April 2025 wird „Days Gone Remastered“ für die PS5 und den PC erhältlich sein. Vorbesteller im PS Store erhalten zudem ein paar Pre-Order-Boni, darunter acht neue PSN-Avatare und die frühzeitige Freischaltung fünf nützlicher Gegenstände, die den Start ins Zombie-Abenteuer erleichtern sollen.

