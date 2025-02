GTA 6: „Der König“ – Kein anderes Spiel schafft das, so der ehemalige Blizzard-Chef

Im Rahmen der letzten State of Play hatte Gearbox Software den Release seines nächsten Loot-Shooters „Borderlands 4“ bestätigt. Sogleich wurde ein Zusammenhang dieses Termins mit der Veröffentlichung von „GTA 6“ gesucht.

Dies würde jedoch keine Rolle spielen, meint zumindest der ehemalige Chef von Blizzard, Mike Ybarra. Denn Rockstar hätte mit der „Grand Theft Auto“-Reihe das einzigartige Privileg, die Spiele veröffentlichen zu können, wann immer sie wollen.

„Rockstar wird von niemandem kontrolliert“

Über Twitter meldete sich Ybarra zu einem Artikel von den Kollegen von IGN zu Wort. Diese wollten das Veröffentlichungsdatum von „GTA 6“ mit dem kürzlich angekündigten Start von „Borderlands 4“ in Verbindung bringen.

„GTA 6 ist der König“, meinte der ehemalige Leiter von Blizzard. „Es ist ihnen egal, wer was ankündigt. Jeder wird seine Releases aus dem Weg räumen, wenn sie das Veröffentlichungsdatum für GTA 6 bekanntgeben. Es ist wirklich das einzige Spiel, das heute die Macht hat, dies zu tun.“

In einer Antwort auf einen Tweet, in dem argumentiert wurde, dass „GTA 6“ und „Borderlands 4“ nicht zu nah zusammen veröffentlicht werden sollten, setzte Ybarra noch eins drauf. „[Borderlands 4] spielt keine Rolle“, so der Entwickler. „[Rockstar] wird von niemandem kontrolliert, auch nicht von seinem Publisher.“

Spiele sollen sich laut Take 2 nicht in die Quere kommen

Auch zu einem möglichen Aufeinandertreffen der beiden Spiele hatte Ybarra seine Meinung: „In gewisser Weise muss [Borderlands 4] sechs oder mehr Monate von [GTA 6] entfernt sein, sonst ist es tot.“

Wie Gearbox Software vor wenigen Tagen während der State of Play angab, soll „Borderlands 4“ am 23. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. „GTA 6“ hat bislang noch keinen konkreten Termin, soll laut dem Publisher Take-Two jedoch im Herbst 2025 veröffentlicht werden.

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, gab zuletzt an, dass zwischen der Veröffentlichung der beiden Titel genug Zeit vergehen soll. „Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir nicht und auch niemand sonst riesige Veröffentlichungen unnötig anhäufen würde.“

