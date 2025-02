Marvel Rivals: Kommt ein PvE-Modus? Entwickler über zusätzliche Spielvarianten

Im vergangenen Dezember veröffentlichte NetEase Games mit „Marvel Rivals“ eine neuen Free2Play-Shooter, der sich mittlerweile zu einem echten Überraschungserfolg erwiesen hat. Nachdem bereits die anfänglichen Spielerzahlen überzeugen konnten, gehörte man im Dezember zu den erfolgreichsten Titeln, während das Potenzial von Live-Service-Spielen durch einen Rekord-Umsatz bestmöglich demonstriert wurde.

Und auch nach wie vor kann „Marvel Rivals“ seine Spielerbasis halten. Aktuell kann aber nur gegeneinander in PvP-Schlachten angetreten werden, obwohl die Fans sich bereits seit längerer Zeit auch einen PvE-Modus wünschen, um gemeinsam Seite an Seite zu kämpfen. In einem Interview sprachen die Entwickler jetzt über zusätzliche Spielmodi.

Entwickler experimentieren mit neuen Modi

Wie Weicong Wu, seines Zeichens Produzent von „Marvel Rivals“, im Gespräch mit IGN verraten hat, müssen die Spieler wohl vorerst auch weiterhin auf einen PvE-Modus verzichten. Für die Zukunft seien weitere Modi allerdings nicht auszuschließen. „Im Moment haben wir noch keinen PvE-Plan, aber unser Entwicklungsteam experimentiert ständig mit neuen Spielmodi. Wenn wir also feststellen, dass ein neuer spezifischer Spielmodus unterhaltsam genug ist, würden wir ihn unserem Publikum natürlich anbieten“, erklärte Wu.

Und auch Executive Producer Danny Koo äußerte sich im Interview zu diesem Thema. „Ja, wir glauben, dass ein Teil unseres Publikums sich einen PvE-Modus wünschen würde“, sagte Koo. „Aber man muss auch sehen, dass ein Hardcore-PvE-Erlebnis etwas völlig anderes wäre als das, was wir im Moment haben.“

Nichtsdestotrotz könnte eine „leichtere“ Variante in Zukunft doch noch realisiert werden. „Unser Entwicklungsteam experimentiert also kontinuierlich mit verschiedenen Ansätzen, um dieses Ziel zu erreichen, vielleicht in einem leichteren Sinne, und um zu sehen, was für unser Spiel am besten funktioniert“, so Koo abschließend.

Dataminer entdeckten Hinweise auf PvE-Modus

Dass die Entwickler tatsächlich bereits mit einem möglichen PvE-Modus experimentieren, wollen Dataminer bereits im letzten Monat herausgefunden haben. So entdeckten die findigen Fans einige Dateien im Spiel, die auf einen entsprechenden Modus hindeuteten. Doch im Interview musste Wu die Spieler vorerst leider enttäuschen.

Wie er erklärte, werden im Rahmen der Entwicklung oft mehrere Konzepte und Prototypen integriert. Dadurch „könnten noch Informationen im Code vorhanden sein, und das könnte bedeuten, dass wir diese Richtungen ausprobiert haben und sie in unseren Zukunftsplänen auftauchen oder auch nicht.“

„Marve Rivals“ ist seit dem 5. Dezember 2024 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Aktuell befindet sich der Helden-Shooter in der ersten Season, die unter anderem die Fantastischen Vier ins Spiel bringt. Die zweite Hälfte der Saison wird in Kürze starten – zur Freude der Spieler auch ohne den ursprünglich geplanten Rang-Reset.

