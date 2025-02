Phil Spencer zur PS5-Strategie: Ich versuche nicht mehr, sie alle auf die Xbox zu holen

Microsoft Gaming vollzieht eine bemerkenswerte Neuausrichtung: Während exklusive Inhalte lange Zeit ein zentrales Element der Strategie waren, öffnet sich das Unternehmen zunehmend für andere Plattformen.

Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer hat in einem Interview erläutert, warum das Ziel, Spieler möglichst auf die eigene Plattform zu bringen, nicht mehr oberste Priorität hat.

Strategiewechsel: Mehr Spiele für andere Plattformen

In einem Gespräch mit Xbox Era (via VGC) wurde Spencer auf eine frühere Aussage aus dem Jahr 2023 angesprochen. Damals erklärte er, dass Sony einen 30-prozentigen Anteil an den Verkäufen von Xbox-eigenen Spielen auf der PS5 erhalte und dieses Geld dazu nutze, um Exklusivdeals abzuschließen, die Drittanbieter davon abhielten, ihre Titel auch auf Xbox zu veröffentlichen.

Angesichts der aktuellen Veröffentlichungsstrategie wurde Spencer gefragt, ob sich der Fokus nun von dieser Problematik auf den 70-prozentigen Anteil verlagert habe, den Xbox selbst aus Verkäufen auf anderen Plattformen generiert. Der Microsoft-Gaming-CEO bestätigte dies und stellte klar, dass die frühere Strategie, Spieler zum Plattformwechsel zu bewegen, nicht länger im Mittelpunkt stehe:

„Ich versuche nicht mehr, sie alle auf die Xbox zu holen. Wir sind alle so sehr darauf bedacht, wo unsere Spiele sind. Lasst uns einfach mehr Leuten das Spielen ermöglichen.“

Zwar verdiene Microsoft auf der eigenen Plattform mehr (pro Spiel). Allerdings gebe es Leute, die ihre Bibliotheken auf PlayStation oder Nintendo haben, denen die Controller dieser Konsolen besser gefallen oder die sich eher mit den Spielen der anderen Plattformen arrangieren können. Also ist es für Spencer ein logischer Schritt, dort ein Geschäft aufzubauen und Fans für die Xbox-Franchises zu finden.

Statt Konsolenexklusivität liege der Fokus entsprechend darauf, Xbox-Spiele einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Einnahmen aus plattformübergreifenden Veröffentlichungen würden dazu beitragen, das Spieleangebot weiter auszubauen.

Transparenz über Plattformverfügbarkeit

Ein weiteres Thema des Interviews war die Präsentation von PlayStation-Logos während des jüngsten Xbox Developer Direct. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von der Strategie von Sony und Nintendo, die in ihren Präsentationen in der Regel keine fremden Plattform-Logos zeigen – wie auch Xbox in früheren Präsentationen.

Spencer betonte, dass Transparenz für ihn eine zentrale Rolle spiele:

„Ich möchte den Leuten gegenüber einfach transparent sein. Wenn wir auf Nintendo Switch ausliefern, werden wir das angeben. Wenn wir auf PlayStation ausliefern, wenn wir auf Steam sind, sollten die Leute wissen, in welchen Stores sie unsere Spiele bekommen können.“

Diese Offenheit soll Spielern ermöglichen, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Gleichzeitig hält Spencer an der Xbox als bevorzugter Plattform für Microsoft-Spiele fest. Allerdings wissen wir mittlerweile, was alles eine Xbox ist:

Zukunft der Xbox-Strategie

Laut Spencer wird Microsoft auch in Zukunft auf die Entwicklung großer Spiele setzen, während gleichzeitig die eigene Plattform gestärkt wird. Er machte deutlich, dass sich Xbox auf eine hybride Strategie aus nativer Hardware, Cloud-Gaming und Multiplattform-Veröffentlichungen konzentriert:

„Es gibt bestimmte Dinge, die wir auf anderen geschlossenen Plattformen nicht tun können, die wir aber auf offenen Plattformen und Clouds tun können. Doch Spiele sollten das sein, worauf wir uns konzentrieren.“

Diese Ausrichtung erlaubt es laut Spencer, große Projekte zu finanzieren und gleichzeitig die eigene Hardware weiterzuentwickeln. Letztlich sollten Spiele im Mittelpunkt stehen – unabhängig davon, auf welcher Plattform sie gespielt werden.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere ehemalige Xbox-Spiele für die PS5 angekündigt, darunter “Forza Horizon 5”. Welche weiteren Games bestätigt sind oder Gerüchten zufolge auf der Sony-Konsole landen werden, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Rote Linien gibt es laut Phil Spencer nicht mehr.

