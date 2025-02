PS5 & PS4: Lost Records Bloom & Rage, Pirate Yakuza & mehr – Neuerscheinungen der Woche

Mit Highlights wie „Sid Meier’s Civilization 7“ und „Kingdom Come: Deliverance 2“ war die letzte Woche ein kleiner Segen für PS4- und PS5-Besitzer. Aber wie steht es in den kommenden sieben Tagen um nennenswerte PlayStation-Veröffentlichungen? So viel gleich vorweg: Es sieht weiterhin recht gut aus.

So dürfen sich „Life is Strange“-Fans über den Release von „Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1“ freuen, die erste Episode des neuen Abenteuerspiels von Dontnod Entertainment. Sie wird nach dem Release auch im Extra-Tarif von PS Plus enthalten sein.

Wem Story-betonte Adventures nicht sonderlich taugen, der könnte sich an 2Ks Sportspiel „PGA Tour 2K25“ versuchen. Das ist auch nicht das Richtige? Dann gibt es mit „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ noch ein actiongeladenes Kampfspiel mit Piraten-Thema und den zugehörigen Seeschlachten. Für Ego-Shooter-Fans könnte übrigens „Werewolf Hunter – Survive the Howl“ infrage kommen, sofern ihr euch nicht an Gruselthemen stört.

Neuerscheinungen der Woche vom 17. bis 23. Februar 2025

Neben den schon genannten Neuerscheinungen hält die kommende Woche auch andere interessante Veröffentlichungen bereit. Welche das im Einzelnen sind, erfahrt ihr aus der folgenden Übersicht.

Dienstag, 18. Februar 2025

Berserk Boy (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (PS5, PS Plus)

(PS5, PS Plus) Patapon 3 (PS5, PS4 – in PS Plus Premium enthalten)

(PS5, PS4 – in PS Plus Premium enthalten) Werewolf Hunter: Survive the Howl (PS4)

Donnerstag, 20. Februar 2025

Cabernet (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Dance Mania (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Stories from Sol: The Gun-Dog (PS5, PS4)

(PS5, PS4) X-Out: Resurfaced (PS5)

Freitag, 21. Februar 2025

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5, PS4)

(PS5, PS4) PGA Tour 2K25: Deluxe/Legend Edition (PS5)

(PS5) Please Be Happy (PS5, PS4)

(PS5, PS4) RPG Maker WITH (PS5, PS4)

Unten folgen nähere Beschreibungen zu ausgesuchten Neuerscheinungen der Woche:

Lost Records Bloom & Rage

Dontnod Entertainment ist vielen für die „Life is Strange“-Spielereihe bekannt. Das neue Werk „Lost Records Bloom & Rage“ erzählt die Geschichte der vier ehemaligen Freundinnen Nora, Autumn, Kat und Swann, die infolge eines unerklärlichen Ereignisses versprachen, sich nie wiederzusehen. Jahre später sind sie jedoch dazu gezwungen, sich ihren lange verdrängten Geheimnissen zu stellen.

Ihr übernehmt die Kontrolle über Swann, eine introvertierte junge Frau. Mit ihrem Camcorder könnt ihr den schicksalhaften Sommer des Jahres 1995 festhalten und so die Geschichte aus ihrer Perspektive erleben. Kern des Spiels ist ein dynamisches Dialogsystem, bei dem Entscheidungen sowohl die Beziehungen zwischen den Charakteren als auch den Verlauf der Handlung beeinflussen. Die Erzählung wechselt dabei öfters zwischen damals (1995) und heute (2022).

Laut Dontnod wird „Lost Records Bloom & Rage“ episodisch, in zwei Teilen, erzählt. Dadurch soll euch die Gelegenheit gegeben werden, um über die bisher erlebten Ereignisse nachzudenken und Theorien über den weiteren Verlauf der Handlung zu entwickeln.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Das neue „Like a Dragon“-Spin-off spielt nach den Ereignissen von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ und folgt der Hauptfigur Goro Majima, der Fans als durchgeknallter Rivale von Kazuma Kiryu bekannt ist. Majima erwacht ohne Erinnerungen auf einer abgelegenen Insel nahe Hawaii, wo er sich mit dem jungen Inselbewohner Noah Rich zusammentut.

Noah überredet ihn, die Rolle eines Piratenkapitäns zu übernehmen, um den Kampf gegen eine moderne Piratenbande aufzunehmen, die für die Insel eine Bedrohung darstellt. Apropos Kampf: Das Spiel kehrt zum Beat-‚em-up-Kampfsystem früherer „Like a Dragon“-Titel zurück und bietet zwei Kampfstile für Majima.

Neu ist die Fähigkeit zu springen und Luftkombos auszuführen. Ihr könnt eure eigene Piratencrew zusammenstellen und euer Schiff – die „Goromaru“ – aufrüsten, um die offene See zu erkunden und in Echtzeit-Seeschlachten gegen andere Piratenschiffe zu kämpfen. Es gibt auch die Möglichkeit, feindliche Schiffe zu entern und deren Besatzung zu besiegen.

Aktuelles und Wissenswertes zu den Neuerscheinungen der Woche:

PGA Tour 2K25

Wie wäre es zur Abwechslung mit einer Runde Golf? In 2Ks Golf-Simulation ist das „vornehme Ballspiel“ jedenfalls nicht annähernd so langweilig, wie es nach außen hin oft scheint. Vor allem dann nicht, wenn man bei Turnieren das Feld dominieren will.

Zu den Neuerungen der 2025-Version von „PGA Tour“: Mit der neuen EvoSwing-Mechanik sollen verschiedene Schlagtypen, Ballflüge und Rollphysik realistischer dargestellt werden. Erstmals sind auch die U.S. Open Championship, die Open Championship sowie die PGA Championship im Spiel enthalten.

Darüber hinaus gibt es wieder einen umfangreichen Karrieremodus, einen Kurs-Designer zum Erstellen eigener Golfplätze und Multiplayer-Modi wie wie Stroke Play, Match Play und Scramble. Neben der üblichen Standard Edition mit dem Basisspiel werden auch eine Deluxe und Legend Edition erhältlich sein. Die letzteren enthalten verschiedene Boni, darunter VC-Pakete und kosmetische Gegenstände.

