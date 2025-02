System Shock 2 Remaster: Das Warten hat bald ein Ende – Wann wird der Releasetermin enthüllt?

Seit 2019 wissen wir, dass die Nightdive Studios an einem Remaster zu "System Shock 2" arbeiten. Nachdem die Entwickler unsere Geduld lange Zeit auf die Probe stellen, steht nun endlich fest, wann der Releasetermin enthüllt wird. Wann wird es so weit sein?

Bereits im Sommer 2019 kündigten die auf Remaster und Remakes spezialisierten Entwickler der Nightdive Studios an, dass auch der zweite „System Shock“-Ableger in Form einer technisch aufpolierten Neuauflage zurückkehrt.

Unklar war bisher nur, wann wir dem Comeback von „System Shock 2“ rechnen dürfen. Diesbezüglich lieferten uns die Nightdive Studios in dieser Woche endlich ein Update. Wie das Studio bekannt gab, werden die Entwickler den „Future Games Show Spring Showcase“ nutzen, um den Releasetermin des „System Shock 2“-Remasters zu enthüllen.

Der „Future Games Show Spring Showcase“ soll uns auch in diesem Jahr spannende Ankündigungen bescheren und findet am 20. März 2025 statt.

Entwickler spendieren Remaster einen neuen Namen

Ergänzend zur nahenden Enthüllung des Releasetermins nahmen die Nightdive Studios eine weitere Ankündigung vor. Demnach trägt die „System Shock 2: Enhanced Edition“ mittlerweile den Namen „System Shock 2: 25th Anniversary Remaster“.

Dass die Nightdive Studios mit dem Namen der Neuauflage den 25. Geburtstag von „System Shock 2“ zelebrieren, könnte auf einen Release in diesem Jahr hindeuten. Ursprünglich erschien der Klassiker nämlich im August 1999.

Ursprünglich kündigten die Nightdive Studios das Remaster zu „System Shock 2“ zunächst nur für den PC, die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch an. Im Herbst 2023 folgten zudem Ankündigungen für die PS5 und die Xbox Series X/S. Auf den Konsolen der aktuellen Generation sowie dem PC dürfen sich die Spieler auf exklusive technische Features freuen.

Darunter einer Darstellung in 4K und 120FPS.

Was hat die Neuauflage technisch zu bieten?

Bei der Unterstützung der 4K-Auflösung und der Darstellung in bis zu 120 Bildern die Sekunde bleibt es natürlich nicht. Des Weiteren kündigten die Entwickler an, die Grafik für das „25th Anniversary Remaster“ komplett zu überarbeiten. Neben der Spielwelt und ihren Inhalten an sich erfahren auch die Zwischensequenzen eine Generalüberholung.

Hinzukommen verbesserte Waffenmodelle, zusätzliche Effekte und ein Coop-Modus. Abschließend versprachen die Nightdive Studios, diverse Bugs zu beheben, mit denen das Original noch zu kämpfen hatte. Die Geschichte von „System Shock 2“ setzt 42 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein.

Wir schlüpfen in die Rolle eines Soldaten, der aus einem Kryoschlaf erwacht und kybernetische Implantate an seinem Körper vorfindet. Auf einem Raumschiff sieht sich der Protagonist mit SHODAN und ihrer Armee gnadenloser Mutanten konfrontiert.

„Während er sich aufmacht, das schreckliche Rätsel des verlassenen Raumschiffs zu entwirren, muss er seine aufrüstbaren Soldatenfähigkeiten verfeinern und mächtige Waffen und paranormale psionische Fähigkeiten einsetzen, um die monströsen Schöpfungen von SHODAN zu überleben und ihr narzisstisches Gottkomplex zu ertragen“, heißt es zur Geschichte weiter.

