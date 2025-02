Elden Ring Nightreign: Netzwerk-Test enthüllt Performance des Koop-Spin-Offs – PS5 Pro mit Vorteilen

Am Wochenende fand der Netzwerk-Test von „Elden Ring: Nightreign“ statt, der erstmals auch einen Blick auf die Performance des Koop-Spin-Offs ermöglichte. Auch wenn die technische Umsetzung auf keiner Konsole vollständig überzeugen konnte, lieferte die PS5 Pro das beste Ergebnis.

Die Spiele von Entwickler FromSoftware gehören bekanntlich nicht zu den grafisch spektakulärsten Titeln und auch das kommende „Elden Ring: Nightreign“ wird nach wie vor auf die bereits leicht betagte Engine des japanischen Studios setzen.

Einen ersten Blick auf die Performance des kommenden Koop-Spin-Offs ermöglichte jetzt der Netzwerk-Test, der am vergangenen Wochenende durchgeführt wurde. Und das Ergebnis ist etwas ernüchternd: „Elden Ring: Nightreign“ konnte auf keiner Konsole vollständig überzeugen. Das mag allerdings auch der Test-Version geschuldet sein, die noch nicht der finalen Verkaufsversion entsprechen wird.

So performte Elden Ring: Nightreign während des Netzwerk-Tests

Wie genau „Elden Ring: Nightreign“ auf den vier Konsolen performt, haben die Grafikspezialisten des YouTube-Kanals „ElAnalistaDeBits“ zusammengefasst. Demnach konnte das Spiel auf der PS5 im Qualitätsmodus mit einer 2160p-Auflösung eine Bildrate von 40 FPS erreichen. Der Performance-Modus, der eine dynamische Auflösung zwischen 1080p und 1800p bot, kam hingegen auf 60 Bilder pro Sekunde.

Ein besseres Ergebnis erzielte die PS5 Pro, die im Qualitätsmodus bei gleicher Auflösung sogar 55 FPS erreichen konnte. Im Leistungsmodus wurde zudem eine Auflösung von 2160p erzielt, während die Bildrate auf 60 FPS anstieg.

Die Xbox Series X konnte im Qualitätsmodus bei einer 2160p-Auflösung bis zu 37 Bilder pro Sekunde liefern, während die Performance-Variante zwischen 1080p und 1800p pendelte und 60 FPS bot. Abstriche mussten auf der Series S gemacht werden: Hier wurden im Qualitätsmodus bei einer 1440p-Auflösung nur 35 FPS erzielt. Der Leistungsmodus schwankte zwischen 1080p und 920p, bei einer Bildrate von 60 FPS.

FromSoftware sollte die Grafik-Engine aktualisieren

Die Technik-Experten weisen jedoch darauf hin, dass keine Version es schaffte, eine stabile Framerate zu liefern. Selbst im Leistungsmodus erreichte „Elden Ring: Nightreign“ auf keiner Konsole konstante 60 FPS. Auf der PS5 und PS5 Pro kam es zudem zu Problemen bei der Texturierung und der Sichtweite. Außerdem seien die Unterschiede zwischen den Grafikmodi auf der PS5 Pro marginal, sodass davon auszugehen ist, dass noch keine Optimierung erfolgt ist.

Da „Elden Ring: Nightreign“ nach wie vor in der Entwicklung ist, dürfte die Performance in der finalen Version besser ausfallen. „ElAnalistaDeBits“ macht trotzdem deutlich, dass das Koop-Spin-Off im Vergleich zum Originalspiel keine großen visuellen Änderungen aufweist. Zudem sei man davon überzeugt, dass FromSoftware seine „Grafik-Engine aktualisieren sollte. Elden Ring: Nightreign ist eines der unauffälligsten AAA-Spiele in Bezug auf die Grafik und die Leistung kompensiert das überhaupt nicht.“

Erscheinen wird „Elden Ring: Nightreign“ am 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Fans haben zudem die Wahl, eine 200 Euro teure Collector’s Edition mit einigen Extras zu erwerben. Nach dem Release wird es zudem einen umfangreichen Post-Launch-Support geben.

