Fluch der Karibik: Neues Gerücht macht Hoffnung auf Rückkehr eines großen Fanlieblings

Walt Disneys „Fluch der Karibik“ gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten und konnte bislang über 4,5 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einspielen. Und auch wenn kritische Stimmen die nachlassende Qualität der späteren Teile bemängelten, erfreut sich das Franchise nach wie vor einer großen Beliebtheit.

In den letzten Jahren ist es allerdings ruhig um „Pirates of the Caribbean“ geworden, was vor allem an den Kontroversen rund um Schauspieler Johnny Depp lag, der in den bisherigen Filmen in der Rolle von Kapitän Jack Sparrow stets im Mittelpunkt der Abenteuer stand. Doch nachdem Disney und Depp sich getrennt hatten, könnte der beliebte Charakter womöglich im nächsten „Fluch der Karibik“-Film zurückkehren.

Johnny Depp könnte als Jack Sparrow zurückkehren

Zuletzt äußerte sich Produzent Jerry Bruckheimer im Dezember 2024 zur „Fluch der Karibik“-Reihe und verriet, dass sich der nächste Film in zwei Richtungen entwickeln könnte und entsprechende Drehbücher in Arbeit seien: eines mit und eines ohne Johnny Depp als Jack Sparrow. Doch wie TheDisInsider nun von einer Quelle erfahren haben möchte, scheint sich Disney bereits still und heimlich auf die Rückkehr des Piratenkapitäns vorzubereiten.

Demnach soll die Produktion des nächsten „Fluch der Karibik“-Films in den Walt Disney Studios beginnen und Depp wird angeblich ein Teil davon sein. Allerdings wies die Publikation auch darauf hin, dass man keine weiteren Details zur Produktion in Erfahrung bringen konnte und auch eine Bestätigung der Informationen durch eine zweite Quelle nicht möglich war. Dementsprechend sollten die Gerüchte mit Vorsicht genossen werden.

Produzent wünschte sich Depp bereits zurück

In jedem Fall würde Disney von einer Rückkehr Depps profitieren, galt er doch seit Anbeginn der Filmreihe als Zugpferd des Franchises und mauserte sich schnell zum Liebling der Fans. Ermöglicht wird die potenzielle Rückkehr auch durch das Urteil im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard, der zugunsten des Schauspielers ausfiel.

Nachdem auch zahlreiche Promi-Kollegen und ehemalige Partnerinnen Depp unterstützt und sich für ihn ausgesprochen hatten, scheint eine Versöhnung zwischen Disney und dem Darsteller durchaus im Bereich des Möglichen.

Gerüchte um eine Rückkehr von Johnny Depp als Jack Sparrow tauchten auch schon im letzten Jahr auf. Und auch Bruckheimer betonte bereits im Mai 2024, dass er den Schauspieler gerne wieder in der Rolle des Piratenkapitäns zurückbringen würde. Berichte aus dem Oktober 2024 deuteten zudem darauf hin, dass die Produktion des neuen „Fluch der Karibik“-Films Ende 2025 starten soll.

