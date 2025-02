Kingdom Come Deliverance 2: Erreicht in kürzester Zeit neuen Verkaufsmeilenstein

Kingdom Come Deliverance 2:

Das Anfang des Monats erschienene „Kingdom Come: Deliverance 2“ wird von seinen Entwicklern der Warhorse Studios gefeiert. Über Social Media wurde nun eine neue Verkaufszahl verkündet.

Seit dem 4. Februar können die Spieler wieder in die Rolle des jungen Heinrich schlüpfen und sich durch die Schlachten des mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts schlagen. „Kingdom Come: Deliverance 2“ konnte kurz vor dem Release schon mit guten Wertungen der Kritiker punkten.

In den ersten 24 Stunden nach dem Release konnten die Entwickler der Warhorse Studios bereits eine Million verkaufte Einheiten ihres Open-World-RPGs verkünden. Nun gibt es schon eine neue beeindruckende Verkaufszahl.

Entwickler feiern auf Social Media

„Zwei Millionen Exemplare in weniger als zwei Wochen“, schrieben die Entwickler unlängst über Twitter. „Ein Toast auf euch alle, die ihr Kingdom Come: Deliverance 2 zu einem Triumph gemacht habt!“

Schon in den ersten 24 Stunden konnte „Kingdom Come: Deliverance 2“ die Spielerzahlen des Erstlings aus 2018 auf Steam mehr als übertreffen. Rund 159.351 gleichzeitige Spieler tummelten sich im mittelalterlichen Böhmen. Wenige Tage später legte der Titel jedoch noch einmal stark zu. Laut der Webseite SteamDB konnte das Rollenspiel einen bisherigen Höchststand von 256.206 gleichzeitigen Nutzern verzeichnen.

Auch in unserem Test kam „Kingdom Come: Deliverance 2“ positiv weg. Unser Redakteur Sven lobte unter anderem die Story, den Umfang des Spiels sowie die Optik und den Soundtrack. Negativ fielen jedoch einige technische Probleme auf.

Rollenspiel übertrifft Erwartungen

Erst in der letzten Woche kam „Kingdom Come: Deliverance 2“ im aktuellen Geschäftsbericht der Embracer Group zur Sprache. Der Mutterkonzern des Publishers Deep Silver gab dabei an, dass sich das Open-World-RPG über den Erwartungen verkaufen würde.

Die Entwickler der Warhorse Studios gaben vor dem Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“ bereits ihre Post-Launch-Pläne für den Titel an. Im ersten Jahr soll das Rollenspiel drei Story-Erweiterungen erhalten. Diese werden die Namen „Begegnungen mit dem Tod“, „Das Erbe der Schmiede“ und „Mysteria Ecclesia“ tragen.

Darüber hinaus soll das Abenteuer von Heinrich von Skalitz auch kostenlose Inhalte spendiert bekommen. Im Frühjahr soll ein Update unter anderem ein Barbier-Feature, einen Hardcore-Modus sowie Pferderennen ins Spiel bringen.

