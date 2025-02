Marathon: Aus dem Concord-Desaster gelernt? Bald könnten wir es erfahren – Gerücht

Neben Havens „Fairgame$“ gehörte auch „Marathon“ von Bungie zu den Titeln, die im Vorfeld mit einer möglichen Präsentation auf der State of Play in diesem Monat in Verbindung gebracht wurden.

Wir wir mittlerweile wissen, gab es zum nächsten großen Projekt von Bungie auf der Show nichts zu sehen. Dies könnte sich laut Jeff Grubb aber schon in ein paar Wochen ändern. Wie der Videospiel-Journalist und Industrie-Insider erfahren haben möchte, soll sich Bungie nämlich bewusst gegen eine Präsentation von „Marathon“ im Rahmen der State of Play entschieden haben.

Stattdessen wollte das Studio genau wie bei Ankündigungen zu „Destiny“ auf einen eigenen Showcase setzen. Den Informationen von Grubb zufolge könnte die Präsentation von „Marathon“ im April 2025 erfolgen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Die Pläne von Bungie kommentierte Grubb wie folgt: „Bungie machen für Destiny normalerweise ihr eigenes Ding. In diesem Jahr werden sie das gleiche machen. Es geht erneut um die Strategie, direkt mit ihrer Zielgruppe zu sprechen. Daher gehe ich von April aus. Wir werden von ihnen wahrscheinlich etwas zu Marathon hören. Unabhängig von einer State of Play.“

Wie umfangreich eine mögliche Präsentation von „Marathon“ ausfallen könnte, bleibt laut Grubb abzuwarten. Hinzukommt, dass die Verantwortlichen von Bungie die Aussagen des Journalisten bislang nicht kommentierten oder gar bestätigten.

Mit „Marathon“ kehrt eine der klassischen Bungie-Marken in einem neuen Format zurück. Spielerisch versteckt sich hinter der dem neuen Projekt der „Destiny“-Macher ein Extraction-Shooter, mit dem das Studio spielerisch eigene Wege gehen möchte. Euer Weg führt auf gefährliche Maps, auf denen es sowohl im PvE als auch im PvP zur Sache geht.

Auf den Karten findet ihr unterschiedliche Waffen und Tools, die euch beispielsweise in die Lage versetzen, eure Statuswerte zu steigern und euch so einen unschätzbaren Vorteil zu verschaffen. Hinzukommen Verbrauchgegenstände wie Minen, Granaten oder Heil-Items.

Wann erscheint Marathon?

Offen ist weiterhin, wann wir mit dem Release von „Marathon“ rechnen dürfen. Intern peilte Bungie zuletzt eine Veröffentlichung im Jahr 2025 an.

Laut dem gut vernetzten Industrie-Insider Jason Schreier könnte der Release aufgrund von Produktionsproblemen aber noch etwas länger als ursprünglich geplant auf sich warten lassen.

Erschwerend kommt hinzu, dass es Sony nach dem kostspieligen Misserfolg von „Concord“ zukünftig wohl darum gehen dürfte, möglicherweise folgenschwere Schnellschüsse zu vermeiden und den Entwicklern ausreichend Zeit für den finalen Feinschliff einzuräumen. Auch dies könnte sich auf den angepeilten Releasezeitraum von „Marathon“ auswirken.

„Marathon“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

