Maskottchen und Rätsel: PS5-Demo lädt zum Gratis-Download ein

Auf dem offiziellen PlayStation Blog wiesen Sony und die Entwickler von Kaizen darauf hin, dass im PlayStation Store ab sofort eine weitere kostenlose Demo auf interessierte Spieler wartet.

Die Demo bietet euch die Möglichkeit, mit „Promise Mascot Agency“ den neuesten Titel von Kaizen Probe zu spielen. In der Vergangenheit machte sich das kleine Studio vor allem mit „Paradise Killer“ einen Namen. Bei „Promise Mascot Agency“ handelt es sich um ein Krimidrama in einer offenen Welt.

Zudem versprechen die Entwickler eine Maskottchen-Management-Simulation und Puzzles, die für spielerische Abwechslung sorgen.

Von diesen Spielen ließ sich das Team inspirieren

Ihr schlüpft in „Promise Mascot Agency“ in die Haut von Michi, einem in Ungnade gefallenen Yakuza. Michi findet sich plötzlich in der verfluchten Stadt Kaso-Machi wieder, in der er vor der Aufgabe steht, eine bankrotte Maskottchenagentur in ein profitables Unternehmen zu verwandeln. Ihm zur Seite steht dabei der Chaos-Kobold Pinky, der Michi auch dabei unterstützt, seinen Namen reinzuwaschen.

Eigenen Angaben zufolge ließen sich die Entwickler bei der Gestaltung der Spielwelt von diversen Titeln inspirieren, die es den Spielern ermöglichen, in der Welt allerlei abwechslungsreichen Aktivitäten nachzugehen.

„Habt ihr schon einmal Way of the Samurai, Raw Danger, Boku No Natsuyasumi und Steambot Chronicles gespielt? Das solltet ihr! In diesen Spielen kann man wirklich entspannen, interessante Charaktere treffen, wichtige Entscheidungen treffen und nach Belieben erkunden. Das ist die Art von Spiel, die wir machen wollten“, so das Studio.

Eine Welt mit zahlreichen Geheimnissen

Um in „Promise Mascot Agency“ Geld zu verdienen, heuert ihr Maskottchen an und bildet diese aus. Anschließend können die Maskottchen unterschiedliche Jobs annehmen und Geld für eure Agentur verdienen. Zu den weiteren tragenden Features des ungewöhnlichen Krimidramas gehört ein heruntergekommener und verbesserbarer Truck, mit dem ihr eine Welt voller Geheimnisse erkundet.

„Es gibt in dieser vergessenen japanischen Stadt eine Menge zu entdecken. Finde neue Freunde, suche (und zerstöre) Sammelgegenstände oder kooperiere mit anderen Firmen. Aber vergiss dabei nicht das Wichtigste: Die Fülle an Maskottchen, die nur darauf warten, von dir rekrutiert zu werden“, heißt es abschließend.

„Promise Mascot Agency“ soll 2025 unter anderem für die PS5 erscheinen.

Weitere Meldungen zu Promise Mascot Agency.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren