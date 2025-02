Microsoft Gaming: Xbox-Chef Phil Spencer verrät sein Lieblingsspiel der aktuellen Generation

Phil Spencer ist CEO von Microsofts Gaming-Sparte und Kopf der Xbox-Abteilung, der ab und an auch noch selbst gerne das Gamepad in die Hand nimmt. In einem aktuellen Interview hat er jetzt verraten, welcher Titel in dieser Generation sein Lieblingsspiel ist.

Bereits 1988 begann Phil Spencer seine Karriere als Praktikant bei Microsoft. Im Anschluss war er in verschiedenen technischen Rollen tätig und unter anderem an den ersten CD-ROM-basierten Titeln des Unternehmens beteiligt, darunter auch die Encarta-Enzyklopädie.

Im Jahr 2011 folgte schließlich der Wechsel in die Xbox-Abteilung, und so war Spencer ein maßgeblicher Teil der Entwicklung und Etablierung der ersten Konsole. Darauf folgten diverse Führungspositionen, unter anderem die Leitung der Microsoft Game Studios, während 2014 die Ernennung zum Leiter der Xbox-Abteilung folgte. Um seine Bedeutung nochmals zu unterstreichen, wurde er 2022 zum CEO von Microsoft Gaming.

Das Lieblingsspiel des Xbox-Chefs

Doch trotz seiner vielschichtigen und zeitintensiven Tätigkeiten war Phil Spencer stets als passionierter Videospieler bekannt und sprach schon mehrfach in der Öffentlichkeit über seine Leidenschaft. So ist es auch jetzt wieder in einem Interview mit XboxEra geschehen, in dem der Xbox-Chef kurzerhand sein Lieblingsspiel der aktuellen Generation verraten hat. Dabei handelt es sich um einen Titel, den er in der Vergangenheit bereits des Öfteren gelobt hatte.

Demnach ist „Elden Ring“ Spencers derzeitiger Favorit. Im Gespräch enthüllte er, dass FromSoftwares Action-Rollenspiel „so viel“ seiner Zeit in Anspruch genommen habe – natürlich „auf eine gute Art“ – und erinnerte sich, wie er mit seinem Astrologen „mit Steinen auf Leute warf“ und dabei „so viel Spaß“ hatte. Bevor er das Meisterwerk von Miyazaki als seinen Favoriten betitelte, stellte er jedoch auch klar, dass er keine First-Party-Xbox-Spiele nennen würde, damit es keine unbeabsichtigte Eigenwerbung geben würde.

Spencer nennt sein aktuelles Lieblingsfranchise aus Japan

Im selben Interview hat Spencer außerdem auch verraten, welches sein aktuelles Lieblingsfranchise japanischer Entwickler sei. Hier nannte der Xbox-Chef – etwas wenig überraschend – „Ninja Gaiden“ von Team Ninja. Das dürfte wohl kein Zufall sein, wurde mit „Ninja Gaiden 4“ doch erst vor wenigen Wochen die Rückkehr der alteingesessenen Marke im Rahmen der letzten Xbox Developer Direct bekannt gegeben. Am Comeback der Marke war Spencer entscheidend beteiligt.

In letzter Zeit setzte sich Spencer zudem verstärkt für Microsofts neue Multiplattform-Strategie ein und sorgte so dafür, dass auch PlayStation-Besitzer in den Genuss ausgewählter Titel kommen. Erst kürzlich sagte er in einem Interview, dass er nicht mehr versuchen würde, die Spieler „alle auf die Xbox zu holen“. Stattdessen betonte er: „Lasst uns einfach mehr Leuten das Spielen ermöglichen.“ Einen Identitätsverlust der Xbox-Marke bräuchten Fans aber nicht zu befürchten.

