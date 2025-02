PS5 Pro: PSSR wird besser und selbst das neuste Vorzeigespiel nutzt nicht die aktuellste Version

Die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) der PS5 Pro wird kontinuierlich verbessert. Während “Kingdom Come: Deliverance 2" eindrucksvoll die Vorteile der Technologie demonstrieren kann, setzt es Berichten zufolge nicht einmal auf die neuste Version.

Sony arbeitet fortlaufend an der Verbesserung des PSSR-Upscalers der PS5 Pro. Dabei bleibt die genaue Versionsnummer oft unklar, da derartige Informationen bislang nicht veröffentlicht wurden. Ein aktuelles Beispiel zeigt jedoch, dass die Versionsnummer womöglich Teil offizieller Beschreibungen werden könnte.

Kingdom Come Deliverance 2 setzt auf PSSR-Version 9.60

Wie aus den offiziellen FAQ zu “Kingdom Come: Deliverance 2” hervorgeht, nutzt das Spiel die PSSR-Version 9.60. Dies ist bemerkenswert, da es zuvor keine offiziellen Angaben von Entwicklern zur verwendeten PSSR-Version gab.

Die Angabe wurde von einem Nutzer aus dem ResetEra-Forum entdeckt und dort geteilt. Es scheint allerdings, dass Sony mindestens einen Schritt weiter ist. Ein Entwickler, bekannt unter dem Forennamen KoralSky, verwies darauf, dass Version 9.60 nicht die aktuellste Revision sei.

Er deutete ebenfalls an, dass Warhorse, das Entwicklerstudio hinter “Kingdom Come: Deliverance 2”, mit der Veröffentlichung der Nummerierung möglicherweise gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) verstoßen habe. Demnach könnte Sony den Studios weiterhin untersagen, Details zu den verwendeten PSSR-Versionen öffentlich zu teilen.

„Ich kann nur sagen, dass dies nicht die neueste PSSR-Version ist“, kommentierte KoralSky die Erwähnung von Warhorse. „Ich muss prüfen, ob es Änderungen an der NDA bezüglich PSSR gibt, da in ihrer Q&A eine bestimmte Version erwähnt wird.“

Die Weiterentwicklung des PS5-Pro-Upscalers PSSR ist letztlich nicht nur eine Frage neuer Versionen, sondern auch der technischen Umsetzung innerhalb verschiedener Spiel-Engines. KoralSky erläuterte bereits im vergangenen Jahr, dass ältere Spiele, die auf der Unreal Engine 4 basieren, standardmäßig nur die ersten PSSR-Versionen unterstützen.

Abgesehen davon sollen Spiele mit der Bereitstellung neuer PSSR-Versionen eine zunehmend bessere Qualität zeigen:

PSSR macht bei Kingdom Come: Deliverance 2 einen guten Job

Auch wenn die aktuellste Version von PSSR beim neuen Mittelalter-Rollenspiel nicht zum Einsatz zu kommen scheint, zeigen sich Verbesserungen gegenüber früheren Spielen. Die PS5-Pro-Version von “Kingdom Come: Deliverance 2” setzt auf ein Rendering in 1296p, das per PSSR auf 4K hochskaliert wird. Diese Methode ermöglicht eine Kombination aus verbesserter Bildqualität und stabilen 60 FPS – eine Abweichung von den üblichen Grafik- und Performance-Modi der Standard-PS5.

Laut Digital Foundry bringt dieser Ansatz klare Vorteile: „Die gute Nachricht ist, dass all diese Extras des Fidelity-Modus standardmäßig aktiviert sind: Es gibt verbesserte Baum- und Schatten-LODs, Umgebungsverdeckung und Objektqualität – und das alles läuft mit 60 FPS statt 30 FPS.“

Zudem liefert die PS5 Pro im Vergleich zur Standard-PS5 eine höhere Schärfe, insbesondere bei entfernten Objekten. Der höhere Detailgrad bleibt weitgehend erhalten, wobei gelegentlich leichtes Flimmern auftritt.

Insgesamt wird durch die zusätzliche Leistung der PS5 Pro und den PSSR-Upscaler ein überzeugendes 4K-Bild erzeugt:

Die kontinuierliche Entwicklung von PSSR wird voraussichtlich weitere Verbesserungen für kommende Spiele bringen. Und während die PS5 Pro zunehmend von PSSR profitiert, bleibt abzuwarten, ob oder wann Sony offizielle Informationen zu den neuesten Versionen teilt.

