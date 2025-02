PS5 & PS4: Vorbesteller-Charts zeigen die derzeit gefragtesten Spiele im PS Store

Welche Spiele für die PS5 und PS4 sind derzeit gefragt und werden im PS Store am häufigsten vorbestellt? Die aktuellen Vorbesteller-Charts geben Aufschluss darüber, welche kommenden Titel die größte Vorfreude unter den Spielern schüren können.

Um mit den neuesten Spielen für die PS5 und PS4 auch pünktlich zum Release loslegen zu können, ist es mittlerweile üblich, die eigenen Wunsch-Titel rechtzeitig vorzubestellen. Diese Gelegenheit bietet auch der PS Store, sodass die aktuellen Vorbesteller-Charts einmal mehr verraten, welche kommenden Spiele sich derzeit der größten Beliebtheit erfreuen.

Und auch diesmal zeigt die Übersicht, dass vor allem Vertreter großer Franchises gefragt sind und die Spieler nach wie vor bereit sind, für teure Zusatzeditionen etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Nach der State of Play in der letzten Woche sind außerdem auch ein paar Neueinsteiger mit dabei.

Monster, Assassinen und Koop-Schlachten im Zwischenland

Die vorderen Plätze belegt nach wie vor „Monster Hunter Wilds“ in der Standardfassung für 79,99 Euro und der Premium Deluxe Edition für 119,99 Euro. Auf dem siebten Rang folgt zudem die 99,99 Euro teure Deluxe Editon. Bis die Monsterjagd endlich beginnt, müssen Spieler auch nicht mehr lange warten – am 28. Februar 2025 geht es endlich los.

Weitere Eindrücke vor dem Start findet ihr in unserem Angespielt-Bericht:

Neu eingestiegen auf dem dritten Platz ist „Elden Ring: Nightreign“ in der Deluxe Edition, die für 54,99 Euro erworben werden kann. Interesse weckte wohl der Netzwerktest, der am vergangenen Wochenende stattfand und die Möglichkeit bot, den Koop-Titel von FromSoftware schon einmal vorzeitig auszuprobieren. Auf dem neuen Platz rangiert zudem auch die herkömmliche Version für 39,99 Euro. Für eingefleischte Fans wird zudem eine 200 Euro teure Collector’s Edition angeboten.

Die Plätze vier und fünf werden von Ubisoft und „Assassin’s Creed: Shadows“ besetzt, wobei die Spieler bevorzugt zur Deluxe Edition für 99,99 Euro greifen. Nach mehreren Release-Verschiebungen wird die Geduld der Fans auch nicht mehr lange strapaziert. Am 20. März 2025 wird der Ausflug in das feudale Japan beginnen.

Ein weiterer Neuzugang ist „Days Gone Remastered“, das auf der jüngsten State of Play angekündigt wurde und das Zombie-Abenteuer von Deacon St. John in aufgehübschter Form auf die PS5 bringt. Zudem bestätigte die PlayStation-Show auch den Release-Termin von „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“. Die überarbeitete Version des Klassikers konnte sich sogleich den 18. Platz sichern.

Ebenfalls gefragte Titel sind „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ und „Metal Gear Solid: Delta Snake Eater“. Während das Piraten-Spin-Off bereits in dieser Woche erscheinen wird und auch eine Demo bereitsteht, müssen Fans von Snake noch etwas länger gedulden. Wie kürzlich bestätigt wurde, wird das aufwändige Remake von „Metal Gear Solid 3“ im August 2025 veröffentlicht werden:

Komplettiert werden die aktuellen Vorbesteller-Charts im PS Store durch „Age of Mythology: Retold“ sowie die beiden Sportspiele „WWE 2K25“, dessen 129,99 Euro teure Bloodline-Edition sogar den sechsten Platz belegt, und „PGA Tour 2K25“. Die letzten beiden Plätze in den Top 20 konnten sich „Die Sims 4: Vom Hobby zum Business“ und „RoadCraft“ in der Rebuild-Edition sichern.

Die aktuellen Top 20 der Vorbesteller-Charts im PS Store:

Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Premium-Deluxe-Edition (119,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows (79,99 Euro) WWE 2K25 The Bloodline Edition (129,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Deluxe-Edition (99,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition (74,99 Euro) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) WWE 2K25 Deadman Edition (99,99 Euro) Age of Mythology: Retold Premium Edition (49,99 Euro) Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (59,99 Euro) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (79,99 Euro) WWE 2K25 Standard Edition (74,99 Euro) PGA Tour 2K25 Legend Edition (119,99 Euro) Onimusha 2: Samurai’s Destiny (29,99 Euro) Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack (39,99 Euro) RoadCraft – Rebuild Edition (49,99 Euro)

Nicht zu vergessen: Die aktuellen Vorbestellungen sind nur ein Indikator und kein tatsächlicher Hinweis darauf, wie die einzelnen Spiele nach ihrer Veröffentlichung abschneiden werden. Darüber geben stattdessen die noch folgenden Verkaufs- und Downloadcharts Aufschluss.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren