Rainbow Six Siege X: So geht es weiter – Ubisoft kündigt große Pläne für weitere 10 Jahre an

Die Zukunft von „Rainbow Six Siege“ ist offenbar gesichert. Während des Six Invitational 2024 kündigte Ubisoft mit “Siege X” eine strategische Weiterentwicklung des beliebten Multiplayer-Shooters an.

Dabei handelt es sich nicht um eine Fortsetzung oder ein klassisches Update, sondern um eine tiefgreifende Überarbeitung, die die Grundlagen des Spiels über die nächsten zehn Jahre hinweg verbessern soll.

Ubisoft stellt Siege X als evolutionären Schritt vor

Im Rahmen der Ankündigung betonten Alex Karpazis und Joshua Mills von Ubisoft, dass „Rainbow Six Siege“ durch “Siege X” erhalten bleibt, jedoch mit erheblichen Optimierungen in den Bereichen Grafik, Sound und Gameplay erweitert wird.

„Es ist nicht Siege 2 und auch nicht einfach nur ein weiteres Update. Es ist eine grundlegende Weiterentwicklung“, erklärte Mills. Beachtlich ist: Ubisoft hat die Entwicklung von “Siege X” über drei Jahre hinweg geheim gehalten – eine Leistung, die in der heutigen Spieleindustrie selten vorkommt.

Zuvor wurde lange über eine mögliche Fortsetzung von „Rainbow Six Siege“ spekuliert. Doch mit der Enthüllung von “Siege X” wurden diese Gerüchte endgültig ausgeräumt. Ubisoft verspricht, dass die geplanten Änderungen das Spielerlebnis modernisieren, ohne dabei den Kern des Spiels zu verfälschen.

„Wir erweitern und verstärken die Grundlagen von Siege, um sicherzustellen, dass es der Höhepunkt der taktischen PvP-Ego-Shooter bleibt“, erklärte Mills weiter. Dies soll unter anderem durch „wesentliche Grafik- und Audio-Upgrades, ein verfeinertes Spielgefühl und neue Möglichkeiten, das Spiel zu genießen“ erreicht werden.

Der erste Teaser zu „Siege X“ liefert keinen großen Vorgeschmack

Einige Mitglieder der Fachpresse und Influencer/Creator erhielten bereits einen frühen Einblick in „Siege X“. Sie zeigten sich in einem während des Six Invitational-Showcase gezeigten Ausschnittes aus der Präsentation begeistert, was allerdings entsprechend eingeordnet werden muss.

Enthüllung von Siege X im März

Wann folgen weitere Details? Ubisoft plant eine großangelegte Präsentation für “Siege X”, die über einen Livestream einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. Die Weltpremiere soll am 13. März 2025 einen detaillierten Einblick in die Zukunftspläne des Spiels geben.

Die Enthüllung von “Siege X” ist Teil eines umfassenden Plans, „Rainbow Six Siege“ langfristig als festen Bestandteil der E-Sport- und Multiplayer-Szene zu etablieren. Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, betonte bereits vor wenigen Tagen gegenüber Investoren die Bedeutung des Spiels: „Nächstes Jahr haben wir Großes vor, von dem Rainbow Six auf allen Plattformen profitieren wird.“

Die nächsten Schritte für „Rainbow Six Siege“ werden sich nach der Präsentation am 13. März konkretisieren. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie Ubisoft die angekündigten Verbesserungen im Detail umsetzt und wie die Community auf „Siege X“ reagieren wird.

