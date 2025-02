State of Play: Sonys PlayStation-Livestream erzielte neuen Zuschauerrekord 

In der vergangenen Woche präsentierte Sony die jüngste Ausgabe der State of Play, um die neuesten Titel für die PS5 und PS4 vorzustellen. Das Interesse war dementsprechend groß, was sich auch anhand der Zuschauerzahlen festmachen lässt. Sony konnte sogar einen neuen Rekord für seinen Livestream aufstellen.

Am Mittwochabend der letzten Woche war es endlich wieder so weit und Sony strahlte die neueste State of Play aus. Bereits im Vorfeld war das Interesse am PlayStation-Livestream groß, würden doch erneut zahlreiche frische Titel für die PS5 und PS4 vorgestellt werden. Die Gerüchteküche brodelte im Vorfeld es Events dementsprechend stark.

Doch auch wenn sich nicht alle Spekulationen bewahrheitet haben, hatte die jüngste State of Play wieder zahlreiche Trailer und Neuankündigungen parat. Und obwohl nicht alle Zuschauer vollends mit der Präsentation zufrieden waren, ist es Sony dennoch gelungen, einen neuen Zuschauerrekord aufzustellen.

State of Play mit über 2 Millionen Zuschauern

Wie die Statistiken von Stream Charts zeigen, hat der PlayStation-Hersteller es geschafft, mit der ersten State of Play im Jahr 2025 zum ersten Mal in der Geschichte des Events die Marke von zwei Millionen gleichzeitigen Zuschauern zu überschreiten. Der Höchststand betrug 2.182.165 Zusehende, während auch die Zeit, in der die Fans zugeschaut haben, mit 1,96 Millionen Stunden einen neuen Rekord darstellt. Außerdem wurde die State of Play auf 1123 Kanälen übertragen.

Die Zahlen zeigen: Sonys PlayStation-Livestream erfreut sich immer größerer Beliebtheit und auch Relevanz, obwohl nicht alle vom kompakten Format überzeugt sind, das erstmals am 25. März 2019 ausgestrahlt wurde. Viele Fans würden sich stattdessen lieber ein ausführliches Showcase oder aber eine Pressekonferenz im Stile der alten E3-Zeiten wünschen. Nichtsdestotrotz hält Sony an seinem Konzept fest – und das mit Erfolg.

Showcase oder weitere State of Play im Sommer

Doch neben der State of Play veranstaltet Sony nach wie vor noch Showcases, wenn auch in unregelmäßigen Abständen. Die letzte große Präsentation fand im Mai 2023 statt. Doch erst vor wenigen Tagen tauchten Gerüchte auf, dass Sony womöglich im Sommer dieses Jahres ein Showcase veranstalten könnte, um wichtige First-Party-Titel wie „Ghost of Yotei“, „Death Stranding 2: On the Beach“ oder „Marvel’s Wolverine“ zu präsentieren. Aktuell wäge das Unternehmen noch ab, ob ein Showcase oder eine State of Play stattfinden soll.

Auf der State of Play am vergangenen Mittwoch machten sich die Spiele aus eigenem Hause nämlich rar. Lediglich „Saros“, das neue Werk von „Returnal“-Entwickler Housemarque, wurde enthüllt. Ansonsten konzentrierte sich die Show auf Titel von Drittherstellern. Dennoch hatte man überraschende Neuankündigungen im Gepäck. Dazu gehörten beispielsweise das bildgewaltige „Tides of Annihilation“ oder „MindsEye“, das neue Actionspiel vom ehemaligen „GTA“-Entwickler Leslie Benzies.

