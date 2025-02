Xbox als Multiplattform-Publisher: „Ich verstehe es“ – Phil Spencer reagiert auf Bedenken der Fans

In den letzten Monaten machten die Verantwortlichen von Microsoft noch einmal deutlich, dass es das Unternehmen mit seinen Multiplattform-Plänen definitiv ernst meint.

Beispielsweise kündigte Microsoft mit „Forza Horizon 5“ kürzlich den wohl erfolgreichsten Xbox-Titel dieser Generation für die PS5 an und ließ in Person von Gaming-CEO Phil Spencer zudem verlauten, dass es bezüglich Portierungen auf andere Plattformen keine „roten Linien mehr gebe“. Eine Entwicklung, die langjährigen Xbox-Spielern, die zahlreiche Titel für die Xbox-Konsolen ihr Eigen nennen, natürlich Sorge bereitet.

Diese sind laut Spencer allerdings unbegründet, da Microsoft auch zukünftig großen Wert darauf lege, dass die Spieler in der Lage sind, ihre erworbenen Xbox-Titel spielen zu können.

Spencer über die Befürchtungen der Fans

„Ich möchte den Menschen, die ihre Bedenken äußern, Respekt entgegenbringen. Für mich ist das nachvollziehbar“, sagte Spencer im Interview mit XboxEra. „Ich würde niemals jemanden, der mit solchen Sorgen zu mir kommt, nicht respektieren. Ich habe eine Bibliothek von Spielen auf der Xbox-Konsole. Ich möchte sicherstellen, dass ich diese Spiele weiterhin spielen kann. Werden wir weiterhin Hardware entwickeln?“

„Können wir unsere Spiele weiterhin so spielen, wie wir es gewohnt sind? Muss ich in Zukunft alle meine Spiele mieten? Kann ich weiterhin Spiele kaufen? All diese Fragen. Ich verstehe das. Ich verstehe die Bedenken“, meint Spencer.

Im weiteren Verlauf verwies Spencer auf die Geschichte von Xbox, die verdeutlicht hätte, dass Microsoft stets Respekt vor den erworbenen Software-Bibliotheken der Spieler gezeigt habe. Spencer weiter: „Ich denke, wir haben über die Generationen hinweg Respekt vor den Spielebibliotheken der Spieler gezeigt.“

„Mit der Abwärtskompatibilität und Play Anywhere. Das möchte ich weiterhin tun. Jedes Spiel im Game Pass kann gekauft werden. Wir versuchen nicht, alle in ein einziges Geschäftsmodell zu drängen. Spielt die Spiele so, wie ihr sie spielen wollt.“

PC- und Cloud-Gaming verzeichnen starkes Wachstum

Großen Anteil an Microsofts Multiplattform-Strategie hat das Wachstum des Xbox-Geschäfts im Bereich des PC- und Cloud-Gamings. Wie Spencer ausführte, sorgte dieses in der Vergangenheit für zahlreiche neue Xbox-Kunden.

„Eine unserer am schnellsten wachsenden Regionen ist derzeit Asien. Das liegt nicht daran, dass wir dort mehr Konsolen verkaufen. Sondern daran, dass wir durch die Cloud und den PC Jahr für Jahr mehr Nutzer finden als irgendwo sonst“, so der CEO von Microsoft Gaming weiter.

„Die am schnellsten wachsende Plattform ist die Cloud. Sie verzeichnet auf Jahresbasis das höchste Wachstum“, heißt es abschließend. „Diese Spieler hätten wir mit unserer Konsole niemals erreicht. Also lasst uns einen Weg finden, sie auf eine Art und Weise zu erreichen, die funktioniert. Und das ist besser für Indiana Jones. Es ist besser für Xbox.“

Trotz des Wachstums des Xbox-Geschäfts auf dem PC und in der Cloud möchte Microsoft weiterhin an Konsolen festhalten. In der letzten Woche erreichte uns ein Bericht, aus dem hervorging, dass die Xbox der nächsten Generation intern den nächsten Meilenstein passiert habe.

