Xbox Game Pass: Der Aboservice bleibt eine Option und wird kein Zwang, versichert Spencer

Kürzlich hatten die Kollegen von XboxEra die Gelegenheit, Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer in einem ausführlichen Interview diverse Fragen zu stellen.

Wenig überraschend drehte sich das Interview vor allem um Microsofts Neuausrichtung hin zu einem Multiplattform-Publisher. Doch auch der Xbox Game Pass gehörte zu den Themen, die XboxEra ansprach. Kritische Stimmen befürchteten in der Vergangenheit immer wieder, dass Abodienste wie der Xbox Game Pass irgendwann dazu führen könnten, dass sich Spiele nur noch im Abo „mieten“ und nicht mehr käuflich erwerben lassen.

Ein Szenario, das uns laut Spencer keine Sorge bereiten muss. Dem CEO von Microsofts Gaming-Sparte zufolge sieht der Konzern im Xbox Game Pass nämlich weiterhin nur eine Option und keinen Zwang.

Möglichst viele Optionen für die Spieler

Spencer dazu: „Man kann jedes Spiel kaufen, das im Game Pass enthalten ist. Wir versuchen nicht, alle in ein einziges Geschäftsmodell zu pressen. Spielt die Spiele so, wie ihr sie spielen möchtet. Wir müssen natürlich ein positives Geschäft führen. Daher werden wir unsere Preisgestaltung und alles, was wir tun, entsprechend ausrichten.“

„Aber ich möchte so viele Optionen wie möglich für die Spiele anbieten, die wir haben“, ergänzte Spencer.

Dass Microsoft zuletzt von seinem Fokus auf den Xbox Game Pass abrückte, dürfte auch daran liegen, dass es schwer wird, die ambitionierten Ziel des Konzerns noch zu erreichen. Mehreren Quellen zufolge rief Microsoft intern nämlich das Ziel aus, bis 2030 100 Millionen Abonnenten zu erreichen.

Nachdem Microsoft im Februar 2024 von 34 Millionen Abonnenten sprach, blieb das Wachstum zuletzt aus. Analysten zufolge dürfte das ausgerufene Ziel auch nicht mehr erreicht werden. So habe der Markt für Abodienste zuletzt stagniert und verdeutlicht, dass der größte Teil der Spieler und Entwickler wenig Interesse am Xbox Game Pass und anderen Angeboten dieser Art hat.

Microsoft rückt von exklusiven Inhalten ab

Die letzten Monate machten bereits deutlich, dass Microsoft zukünftig voll auf eine Multiplattform-Strategie setzt. Auch zu diesem Thema verlor Spencer im Interview mit XboxEra ein paar Worte.

Wie der Gaming-CEO von Microsoft anmerkte, wird es seinem Unternehmen ab sofort nicht mehr darum gehen, die Spieler mit exklusiven Inhalten und Spielen auf die Xbox zu ziehen. Stattdessen gehe es zukünftig darum, die Spiele der Xbox Game Studios auf möglichst viele Plattformen zu bringen und diese einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen.

Ein Vorhaben, auf das Microsofts CEO Satya Nadella bereits im letzten Jahr hinwies.

