Assassin’s Creed Shadows: Vorbestellungen und angebliche Release-Verschiebung – Insider-Quellen äußern sich

Ursprünglich sollte „Assassin’s Creed Shadows“ bereits im vergangenen Jahr erscheinen, doch Ubisoft entschied sich dazu, das Action-Adventure bereits zwei Mal zu verschieben. Die zusätzliche Zeit nutzten die Entwickler für den letzten Feinschliff und um zusätzliche Verbesserungen am Gameplay vornehmen zu können.

Einem exklusiven Bericht zufolge zeigen sich die Verantwortlichen jetzt zuversichtlich, den geplanten Release im März 2025 einzuhalten. Vor wenigen Tagen kursierten im Internet jedoch Falschmeldungen, die behaupteten, es würde zu einer weiteren Verschiebung kommen. Doch wie sich herausgestellt hat, wurden diese Fehlinformationen bewusst verbreitet.

März-Release laut Insider-Quellen auf Kurs

Wie die Kollegen von Insider-Gaming aus dem Gespräch mit mehreren Mitarbeitern von Ubisoft, die an der Entwicklung von „Assassin’s Creed Shadows“ beteiligt sind, in Erfahrung bringen konnten, sei das Spiel mittlerweile „ziemlich fertig“. Aus diesem Grund sei man auch zuversichtlich, dass die Veröffentlichung wie geplant am 20. März 2025 erfolgen wird. Zu einer weiteren Verschiebung wird es somit nicht mehr kommen.

Außerdem scheinen die Vorbestellungen von „Assassin’s Creed Shadows“ bislang gut zu verlaufen. Nachdem Ubisoft bereits vor ein paar Tagen bekannt gegeben hatte, dass sich die Zahlen auf dem Niveau von „Assassin’s Creed Odyssey“ befinden, haben die Quellen von Insider-Gaming nun genaue Angaben gemacht. Demnach sollen bereits 300.000 Vorbestellungen vorliegen, während „Odyssey“ am ersten Tag zwischen 400.000 und 450.000 Spieler verzeichnen konnte.

Absichtlich verbreitete Falschmeldung soll „böswillige Berichterstattung“ aufzeigen

Dass „Assassin’s Creed Shadows“ doch nicht im März erscheinen würde, ging erst vor wenigen Tagen aus einer Meldung hervor, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Demnach sollte das Spiel ein weiteres Mal verschoben und erst im Mai veröffentlicht werden. Der Grund: „Beschwerden von Kulturbeamten über die Zerstörung von Schreinen, aber auch auf die Behebung zahlreicher Fehler.“

Nachdem eine Publikation die Fehlinformationen in Umlauf gebracht hatte, enttarnte sich der „Leaker“ samt seinen Absichten in einem X-Beitrag selbst. So handelte es sich um den kanadischen YouTuber „McDizzle Gaming“, der die Meldung bewusst in Umlauf gebracht habe, „um die böswillige Berichterstattung in Spielenachrichten aufzuzeigen, insbesondere bei einem Spiel wie Assassins Creed Shadows. Ethik im Spielejournalismus ist wichtig.“

Zudem prangerte „McDizzle Gaming“ an, dass die Website, die seine Fehlinfos aufgegriffen hatte, keine weitere Recherche durchführte oder nach möglichen Beweisen fragte. Stattdessen wurde die „News“ einfach veröffentlicht. Im Statement des YouTubers heißt es abschließend: „Verdient eine Menge Geld, aber erwartet nicht, dass schlechte Berichterstattung nicht auffällt. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, besteht darin, bessere Arbeit zu leisten.“

Wie bereits erwähnt, wird „Assassin’s Creed Shadows“ wie geplant am 20. März 2025 erscheinen. Veröffentlicht wird das Action-Abenteuer für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Vorbesteller haben zudem die Wahl zwischen mehreren Edition – darunter auch eine 240 Euro teure Collector’s Edition.

Weitere Eindrücke zum Spiel könnt ihr zudem in unserem detaillierten Angespielt-Bericht zu „Assassin’s Creed Shadows“ nachlesen.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren