Bloodborne: Teilt FromSoftware mit, was ihr von einer Fortsetzung haltet

Das 2015 von FromSoftware und Sony Interactive Entertainment veröffentlichte „Bloodborne“ gilt bis heute als eines der herausragendsten Spiele des Studios. Das düstere Action-RPG erfreute sich großer Beliebtheit und wurde schnell zu einem Kult-Klassiker.

Dennoch blieb es seit dem Release auffallend ruhig um die Marke. Eine Fortsetzung oder ein Remaster für aktuelle Konsolen wurde bislang nicht angekündigt. Stattdessen widmete sich FromSoftware Spielen wie “Armored Core 6: Fires of Rubicon” und “Elden Ring”, die im Gegensatz zu “Bloodborne” plattformübergreifend auf den Markt kamen.

Umfrage entfacht neue Spekulationen

Die Diskussion um eine mögliche Rückkehr von „Bloodborne“ wurde durch eine Umfrage von FromSoftware entfacht. Im Zuge des Netzwerktests von „Elden Ring: Nightreign“ erhielten ausgewählte Teilnehmer einen Fragebogen, in dem es nicht zuletzt um verschiedene Spiele des Studios ging.

Eines der Themen sorgte für besondere Aufmerksamkeit: Es deutet an, dass FromSoftware wissen möchte, ob Fans eine Fortsetzung von „Bloodborne“ spielen würden, falls eine solche entwickelt wird.

Die entsprechende Frage verbreitete sich schnell in den sozialen Medien: Der Twitter-Nutzer Nightreign Countdown teilte einen Screenshot des Umfrageabschnitts, woraufhin auch andere Nutzer ihre Teilnahme an der Befragung bestätigten.

Die Existenz der Umfrage gilt daher als authentisch. Allerdings liefert sie keinen wirklichen Hinweis auf ein neues “Bloodborne”-Projekt, da es sich offenbar um eine allgemeine Umfrage zu zahlreichen Games handelt.

Entsprechend klärte ein Follower auf: “In der Umfrage wird gefragt, ob ihr eines der nachfolgenden Spiele gespielt habt (darunter Monster Hunter, Fortnite, Fromsoft-Spiele usw.). Und dann wird für die angekreuzten Spiele gefragt, was ihr zu den gewählten Spielen meint. Es wurde nicht speziell Bloodborne hinterfragt.”

Allerdings: Der digitale Fragebogen bietet durchaus eine Gelegenheit, FromSoftware wissen zu lassen, was ihr von einer Wiederkehr von “Bloodborne” haltet. Ob die Wünsche der Fans Gehör finden, vor allem beim Rechteinhaber Sony, bleibt allerdings abzuwarten.

Miyazakis Einfluss auf die Zukunft von Bloodborne

Shuhei Yoshida, ehemaliger Indie-Chef von Sony Interactive Entertainment, äußerte bereits in der Vergangenheit Vermutungen über die Zukunft von „Bloodborne“. Er betonte, dass das Spiel bis heute eines der meistgefragten Werke von FromSoftware sei.

„Miyazaki-san hat Bloodborne und das, was er geschaffen hat, wirklich sehr geliebt. Ich glaube, er ist interessiert. Aber er ist so erfolgreich und so beschäftigt, dass er es nicht selbst machen kann. Jedoch möchte er auch nicht, dass jemand anderes damit in Berührung kommt“, spekulierte Yoshida und ergänzte: „Das PlayStation-Team respektiert seinen Wunsch.“

Sollte Yoshidas Einschätzung zutreffen, könnte dies einer der Gründe sein, warum bislang keine Fortsetzung oder ein Remaster des Spiels angekündigt wurde.

Aktuell ist FromSoftware mit verschiedenen neuen Titeln beschäftigt. Bei den Game Awards 2024 wurde „Elden Ring: Nightreign“ angekündigt – ein kooperatives Spin-off, das auf das Roguelike-Prinzip setzt und Bosse aus der „Dark Souls“-Reihe zurückbringt. Der Launch erfolgt im Mai.

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das Studio an einem neuen „Armored Core“-Spiel arbeitet. Offizielle Informationen hierzu stehen jedoch noch aus. Dass sich „Bloodborne“ unter den aktuellen Projekten des Studios befindet, wurde bislang nicht bestätigt.

