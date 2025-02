Elden Ring Nightreign: Morgott der „Hater“ – Elden-Ring-Boss lehrt Spieler erneut das Fürchten

Am vergangenen Wochenende lief der Netzwerktest zu „Elden Ring: Nightreign“. Besonders scheint den Spielern dabei ein Boss gefallen zu haben, der auch gerne zufällig in den Matches erschien.

Am vergangenen Wochenende konnten Spieler rund 15 Stunden lang das kommende „Elden Ring: Nightreign“ testen. Bei dem Netzwerktest durften jedoch nur ausgewählte Nutzer teilnehmen, die sich zuvor dafür angemeldet hatten und zufällig aus dem Pool der Fans gezogen wurden.

Allen anderen bleiben nun die Berichte der Glücklichen, bis der Titel am 30. Mai 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheint. Die Teilnehmer des Netzwerktests scheinen sich jedoch einig zu sein, dass ein bereits bekannter Boss in „Elden Ring: Nightreign“ besonders spaßig war.

Harte Nuss kehrt auch in „Nightreign“ zurück

Die Rede ist von Margit/Morgott, ein Boss, der die Spieler von „Elden Ring“ schon an den Rand der Verzweiflung brachte. Unser Redakteur Sven hat eine Hilfestellung geschrieben, wie man dem Grausamen Mal in dem 2022 erschienenen Action-Rollenspiel beikommen kann. Allerdings hat Morgott, Boss der Königlichen Hauptstadt Leyndell, für „Nightreign“ einige neue Tricks gelernt.

Der fürchterliche Gegner kann nicht nur als Endgegner in einer der drei Nächte auftauchen, die die Spieler in „Elden Ring: Nightreign“ überleben müssen. Morgott tritt auch als zufälliger Invader auf, der die Nutzer gerne in besonders heiklen Situationen heimsucht.

„Hater angekommen“, heißt es in einem Beitrag auf Reddit, in dem die Spieler ihre Erfahrungen mit Margit/Morgott in dem vergangenen Netzwerktest teilen. „Ich respektiere die absolut gigantische Hasser-Energie von Margit“, schreibt ein Nutzer. „Ich strebe danach, nur halb so sehr zu hassen wie er.“

Weitere Spieler erzählen, wie der Boss plötzlich in besonders engen Räumen auftauchte und sich das Team entscheiden musste, ob sie gegen ihn kämpfen oder vor ihm fliehen und in den Tod springen wollen. Ein Fan schreibt, dass Morgott unverhofft vorbeikam, nachdem die Gruppe einen Dungeon erkundet hatte. Der Feuerkreis, in dem die Spieler bleiben müssen, zog sich unaufhaltsam zu und das Team war mit dem monströsen Gegner in einem kleinen Areal gefangen. „Die Intensität war unglaublich“, so der Nutzer.

Spieler werden auf weitere bekannte Gesichter treffen

Laut dem Game Director Junya Ishizaki werden die Spieler in „Elden Ring: Nightreign“ auf weitere bekannte Gegner treffen. Dabei soll es jedoch nicht nur bei Widersachern aus „Elden Ring“ bleiben. Laut dem Entwickler werden die Nutzer gegen eine „kleine Anzahl“ von Bossen aus der gesamten „Dark Souls“-Reihe antreten können.

Neben Margit/Morgott ist bereits bekannt, dass auch der Namenlose König aus „Dark Souls 3“ in „Elden Ring: Nightreign“ seinen Auftritt haben wird. Der Gegner war bereits im ersten Trailer zum Spiel zu sehen. Weitere Bosse wurden noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings gibt es in Trailern und auf Screenshots zu dem kommenden Titel einige Kreaturen zu sehen, die an Viecher aus vorherigen Titeln von FromSoftware erinnern.

