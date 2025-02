GTA 6: Rockstar soll sich angeblich Feature bei Roblox und Fortnite abschauen – Gerücht

Angeblich soll Rockstar für das kommende "GTA 6" ein neues Feature planen. So sollen sich die Entwickler mit Kreativen zu Gesprächen über von den Nutzern generierten Content getroffen haben.

Die ganze Spielewelt scheint sich nur noch auf das kommende „Grand Theft Auto 6“ zu konzentrieren. Wann das nächste Spiel aus dem Hause Rockstar erscheint, ist noch nicht bekannt. Der Publisher Take-Two Interactive beharrt jedoch darauf, dass „GTA 6“ noch in diesem Herbst veröffentlicht werden soll.

Für den nächsten Teil der langlebigen Gangster-Reihe könnte Rockstar womöglich ein Feature planen, das schon jetzt viele Spieler zu „GTA Online“ treibt. Angeblich habe sich das Studio zu Gesprächen über von den Nutzern generierten Content getroffen.

Andere Spiele machen es vor

Die Webseite DigiDay berichtet darüber, dass sich Rockstar mit Inhaltserstellern für die Spiele „Fortnite“ und „Roblox“ sowie mit GTA-Moddern getroffen habe. „Fortnite“ und „Roblox“ erlauben es Nutzern, ihre eigenen Kreationen im Spiel zu erstellen und mit anderen Nutzern zu teilen. Häufig werden diese Inhalte zum Kauf angeboten, wodurch die Creators und die Inhaber der jeweiligen Plattform Einnahmen erzielen können.

Laut dem Bericht, der von drei anonymen Insiderquellen stammen soll, sollen sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium befinden. Rockstar würde es den Erstellern gestatten, „GTA 6“ zu modifizieren und den Spielern so einmalige Erlebnisse zu bieten. Vermutlich konzentriert man sich hierbei auf die Online-Komponente des Spiels.

„Es ist unklar, inwiefern Kreative davon profitieren würden, ihre IP und ihr Publikum in GTA 6 einzubringen“, heißt es in dem Bericht. „Abgesehen von der Präsenz in einem der beliebtesten Spiele der Welt.“

Weist eine Übernahme auf den möglichen Weg hin?

Schon in den Spielen „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ haben die Nutzer Spaß mit Mods. „GTA Online“ erlebte mit seinen Rollenspiel-Servern vor allem während der Pandemie einen wahren Spieleransturm. Allerdings war Rockstar nicht immer begeistert von den Modifikationen der Spieler.

Ein Umdenken schien jedoch 2023 stattzufinden. Rockstar übernahm das Team CFX.RE, das für seine Modding-Tools für „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ bekannt ist. Wie das Studio damals angab, wolle man mit der Übernahme von CFX.RE Moddern helfen, neue Wege zu finden, um die Community zu unterstützen. „Wir sind sehr gespannt, was das für unsere Nutzer, Community und Kreativen bedeutet“, gab das Team CFX.RE 2023 in seiner Ankündigung zu der Übernahme an.

