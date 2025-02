GTA Online: Wie geht es nach dem Release von GTA 6 weiter? Take-Two über möglichen Support

Nach dem aktuellen Stand der Dinge wird „GTA 6“ im Herbst 2025 endlich für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Auch wenn Rockstar Games bislang nicht über die Online-Komponente des Blockbusters sprach, gilt als sicher, dass „GTA 6“ einen eigenen Online-Ableger spendiert bekommt.

Unbestätigten Berichten aus dem Januar zufolge könnte Rockstar Games den Online-Ableger bereits zum Release in einer Stand-Alone-Version anbieten. Spielern, die zahlreiche Stunden und einiges an Geld in das ursprüngliche „GTA Online“ gesteckt haben, dürfte sich natürlich die Frage stellen, wie es für „GTA Online“ nach dem Release von „GTA 6“ weitergeht.

Konkrete Informationen diesbezüglich ließ sich Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, auf Nachfrage nicht entlocken. Allerdings wies Zelnick darauf hin, dass sein Unternehmen ältere Titel in der Vergangenheit immer wieder langfristig unterstützt habe. Als Beispiel nannte der CEO das China-exklusive „NBA 2K Online“.

Zelnick verweist auf den Erfolg von Titeln

Weiter führte Zelnick aus, dass es vor allem der Erfolg von „NBA 2K Online“ war, der bei dieser Entscheidung den Ausschlag gab. Da „GTA Online“ weiterhin von einer großen Community gespielt wird, könnte es hier ähnlich laufen. „Ich werde das nur theoretisch besprechen, da ich nicht über ein Projekt spreche, wenn noch keine Ankündigung vorgenommen wurde“, so Zelnick gegenüber IGN.

„Aber grundsätzlich unterstützen wir unsere Marken, wenn die Verbraucher an diesen Titeln interessiert sind. Ein Beispiel: Wir haben NBA 2K Online in China, glaube ich, ursprünglich 2012 veröffentlicht.“

„Und dann haben wir NBA 2K Online 2 in China 2017 veröffentlicht, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben den ersten Teil nicht eingestellt. Beide sind immer noch auf dem Markt, bedienen die Verbraucher und sind aktiv. Gleichzeitig haben wir da dieses riesige Publikum“, ergänzte der CEO von Take-Two Interactive.

„Wir haben also unsere Bereitschaft gezeigt, ältere Titel zu unterstützen, wenn eine Community mit ihnen interagieren möchte.“

Wiederholt sich bei GTA Online das Read Dead Online-Szenario?

Denkbar wäre, dass Take-Two Interactive und Rockstar Games bei „GTA Online“ ähnlich vorgehen wie seinerzeit bei „Red Dead Online“. Bis heute kann der Online-Ableger in der Welt von „Red Dead Redemption 2“ heruntergeladen und gespielt werden.

Allerdings entschied sich Rockstar Games bereits 2022 dazu, die Live-Unterstützung mit größeren Content-Updates endgültig einzustellen. Stattdessen erscheinen nur noch kleinere Updates wie zuletzt das Neujahrs-Event.

Auf eine ähnliche Weise könnte Rockstar Games nach dem Launch von „GTA 6“ mit „GTA Online“ verfahren. Dadurch könnten sich die Entwickler auf Inhalte für den Nachfolger konzentrieren, während die Community weiter in der Lage ist, das ursprüngliche „GTA Online“ zu spielen.

Bestätigt wurde dahingehend aber noch nichts.

Weitere Meldungen zu GTA 6, GTA Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren