KARMA The Dark World: Neues Psycho-Horrorspiel will schon bald auf der PS5 das Fürchten lehren

Mit „KARMA: The Dark World“ wird demnächst ein neues Horrorspiel für die PS5 erscheinen, für das sich die Entwickler durch Werke von David Lynch, Christopher Nolan und Hideo Kojima inspirieren ließen. Zur Bekanntgabe des Release-Termins wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in den surrealen Psychothriller gewährt.

Die chinesischen Indie-Entwickler von Pollard Studio arbeiten mit „KARMA: The Dark World“ an einem brandneuen Horrorspiel, das bereits im März 2025 für die PS5 und den PC erscheinen wird. Der Release-Termin wurde jetzt offiziell von Publisher Wired Productions bekannt gegeben.

Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen ausführlichen Einblick in die düstere Atmosphäre und die emotionsgeladene Geschichte des surrealen Psychothrillers gewährt. Außerdem wurde „KARMA: The Dark World“ für die PS5 Pro optimiert. Ein entsprechendes Video zeigt die Verbesserungen in Aktion.

Surrealer Psycho-Horror in Ostdeutschland

„KARMA: The Dark World“ wird seine Spieler in ein düsteres und surreal gestaltetes Ostdeutschland des Jahres 1984 führen. Dabei schlüpfen sie in die Rolle des Elite-Agenten Daniel McGovern. Seine Aufgabe: In die Erinnerungen von Verdächtigen einzutauchen, um verborgene Wahrheiten aufzudecken. Doch was zunächst als routinemäßige Untersuchung beginnt, entwickelt sich bald zu einer düsteren Verschwörung. So stößt er in den Gedanken seiner Zielpersonen auf verstörende Geheimnisse, während er sich auch seinen eigenen Schatten der Vergangenheit stellen muss.

Die Entwickler versprechen für „KARMA: The Dark World“ psychologischen Horror und eine packende Geschichte, für die man sich unter anderem durch die Werke von David Lynch („Twin Peaks“), Hideo Kojima („Metal Gear Solid“, „Death Stranding“) und Christopher Nolan („Inception“, „Interstellar“) inspirieren ließ. Die Macher „haben die Messlatte höher gelegt und eine Achterbahnfahrt der Sinne in einem abstrakten, surrealen, düsteren und doch eindringlich schönen cineastischen Spiele-Meisterwerk abgeliefert“, sagt Managing Director Leo Zullo von Wired Productions.

Grafische Verbesserungen auf der PS5 Pro

Entwickelt wurde „KARMA: The Dark World“ auf Basis der Unreal Engine 5, sodass sich Spieler auf eine detailreiche und optisch ansprechende Umsetzung freuen können. Zudem profitieren Besitzer einer PS5 Pro von zusätzlichen Verbesserungen. Dazu gehört unter anderem eine Unterstützung von PSSR für eine verbesserte Bildqualität, aufgewertete Reflexionen und Entfernungsberechnungen und stabile 60 Bilder pro Sekunde bei einer 4K-Auflösung.

Erscheinen wird „KARMA: The Dark World“ am 27. März 2025 für die PlayStation 5 und den PC. Interessierte Spieler können das Horror-Abenteuer schon jetzt im PS Store zu ihrer Wunschliste hinzufügen. Zum Start wird das Spiel dann für 24,99 Euro erhältlich sein.

